به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در ویژه برنامه تحول سال نو حرم مطهر رضوی، ضمن خوش‌آمدگویی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی و تبریک به مناسبت میلاد حضرت امام علی (ع) و فرا رسیدن عید نوروز، عنوان کرد: ماه رجب ریسمانی الهی بین بندگان و خالق هستی است، مؤمنان در این ماه مبارک با طاعت و عبودیت خداوند متعال جزو رجبیون خواهند شد.

وی افزود: دقایقی دیگر سال ۹۷ به پایان خواهد رسید و مردم در این هوای سرد از راه دور و نزدیک خود را به این حرم مطهر رساندند تا احسن حالات را از حجت خداوند طلب کنند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: گردش زمین به دور خورشید و تحویل سال نو از قدرت لایزال الهی است، باید از خداوند بخواهیم اگر در سال گذشته کجی و آلودگی در کار ما بود در سال آینده آن را برطرف کرده و به مقام احسن حالات دست یابیم.

رئیسی با اشاره به اینکه بهترین حالات، عبودیت، رفع گرفتاری مردم و امر به خوبی و نهی از پلیدی هاست، گفت: رفع فساد و گره گشایی از مشکلات مردم و حفظ شئونات خون شهدا و ایثار ایثارگران و جانبازان از بهترین حالات به شمار می‌رود که در جوار حضرت رضا (ع) باید آن را از پروردگار بخواهیم.

وی گفت: بهترین حالات توجه به زندگی محرومان، نیازمندان و فقرا و زمانی است که لبخند و تبسمی بر لبنان یتیمی نقش می‌بندد و گره‌ای از زندگی او گشوده می‌شود.