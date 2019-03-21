رئیس جمهور نوروز ۱۳۹۸ را به سران شماری از کشورهای منطقه تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه ای فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۸ هجری شمسی را به سران کشورهای افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، عراق و ازبکستان تبریک گفت.

حجت الاسلام حسن روحانی در این پیام‌ها، با تبریک و تهنیت آغاز سال ۱۳۹۸ هجری شمسی، فرا رسیدن نوروز باستانی و گشایش چهره دل انگیز بهار، اظهار داشت: جاری شدن سرود طرب انگیز نوروز، شکفتن شکوفه‌ها، سبز شدن جان طبیعت و هلهله پرستوهای بهاری، همه و همه نشان از قدرت لایزال الهی، فارغ از کهنگی‌ها، به فراموشی سپردن سردی زمستان و تجدید زیبایی و مهربانی است.

رئیس جمهور در این پیام ابراز امیدواری کرده است که با گرم شدن جان زمین و و آغاز رستاخیز طبیعت، نگرش و اندیشه آدمیان همچون روزگارشان نو گردد و با الهام از عطوفت بهار، بیش از پیش به یکدیگر شفقت و مهربانی ورزند و سالی توأم با آرامش و سرشار از عشق را آغاز کنند.



روحانی افزوده است: امیدوارم ما دولتمردان نیز بتوانیم به واسطه وزش موسم شیدایی بهار، موجبات صلح و یکپارچگی ناگسستنی میان ملل را فراهم نموده و رفاه و شکوفایی فزون تری را به مردمان خود پیشکش نمائیم.



رئیس جمهور در پایان این پیام نیز از خداوند متعال سالی آکنده از امید، سرور و بهروزی برای مردم کشورهای منطقه آرزو کرده است.