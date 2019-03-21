بارش برف در محورهای فیروزکوه و هراز

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط جوی و ترافیک در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران با بیان این که ترافیک در محور هراز و فیروزکوه بسیار پرحجم است، اظهار داشت: در طول محور هراز نیز شاهد ترافیک سنگین هستیم.

محبی در خصوص ترافیک در محورهای حرم تا حرم و جاده تهران- ورامین نیز گفت: این دو محور شاهد ترافیکی عادی و روان است.

وی در ادامه با بیان اینکه آزادراه تهران-قم محدوده پل شهید کاظمی و عوارضی نیز دارای ترافیک سنگین است اظهار داشت: از رانندگان و مسافران عزیز می‌خواهیم از هرگونه عجله و شتابزدگی پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران با بیان این که ترافیک در محورهای فیروزکوه، امام رضا (ع) و بزرگراه حرم به حرم عادی و روان است، گفت: در محدوده تهران- پاکدشت حجم خودروها افزایش یافته و ترافیک پر حجم است.

وی با بیان این که ترافیک در مابقی محورهای شرق استان تهران عادی و روان است، گفت: در محور فیروزکوه محدوده سربندان و در محورتهران-شمیرانات محدوده گردنه قوچک و هراز محدوده‌های تونل مشا و امام زاده هاشم شاهد بارش برف هستیم که می‌بایست رانندگان برای تردد در شرایط لغزنده صبر و حوصله را در دستور کار خود قرار دهند تا شاهد حادثه ناگواری نباشیم.

محبی در خصوص آخرین وضعیت جوی ادامه داد: همراه داشتن تجهیزات زمستانی برای تردد در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران به ویژه محورهای کوهستانی و برف گیر کشور الزامی است.