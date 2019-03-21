پلیس در برخورد با متخلفان حادثه ساز رانندگی تعارف ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، در جلسه قرارگاه نوروزی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، افزود: پلیس تهران در برخورد با جرایم حادثه ساز راهنمایی و رانندگی بویژه در محدوده بزرگراه‌ها برخورد جدی و قانونی خواهد داشت و در این خصوص با متخلفان هیچ گونه تعارفی ندارد.

بنابر این گزارش، رئیس پلیس پایتخت در اولین ساعات از اولین روز فروردین ۱۳۹۸ با حضور در قرارگاه فرماندهی انتظامی پلیس راهور تهران بزرگ از عملکرد کارکنان این پلیس در سال ۱۳۹۷ تقدیر و تشکر نمود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان پلیس راهور تهران بزرگ در برخورد با حوادث نوروزی، افزود: با آغاز تعطیلات در شهر تهران شاهد افزایش سرعت و در نتیجه افزایش حوادث هستیم لذا در قرارگاه نوروزی شهر تهران تاکید داشتم و مجدداً از تمام مسئولین و مدیران پلیس راهور تهران بزرگ می‌خواهم با حضور در معابر، تقاطع‌ها و به خصوص بزرگراه‌های شهر و افزایش تمرکز و دقت در برخورد با تخلفات حادثه ساز، تلاشی چند برابر داشته باشند تا شاهد کاهش حوادث و سوانح در طول تعطیلات باشیم.

سردار رحیمی، از کنترل هوشمند شهر تهران توسط دوربین‌ها خبر داد و بر حضور همه‌جانبه پلیس در ایام نوروز برای ایجاد آرامش و فضای امن در پایتخت تاکید کرد.