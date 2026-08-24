۱۳۰ کشته در تصادفات شبانه تهران طی ۵ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به اهمیت آشکارسازی در شب اظهار داشت: آشکارسازی یعنی اینکه ما دیده شویم؛ باید بدرخشیم تا در تاریکی هوا، رانندگان واکنش مناسب نسبت به ما نشان دهند. این موضوع فقط مختص عابران پیاده یا موتورسواران نیست، بلکه همه کاربران ترافیکی باید دیده شوند تا در ایمنی کامل باشند.

وی با تأکید بر نقش کلیدی روشنایی در پیشگیری از سوانح افزود: نقص فنی در چراغ خودرو یا موتورسیکلت، باعث میشود وسیله نقلیه در معابر تاریک دیده نشود.

شرط اول دیده شدن، انعکاس نور است؛ وقتی نور نباشد، حادثه رخ میدهد.

سرهنگ شریفی با ارائه آماری هشداردهنده گفت: ۵۳ درصد از تصادفات ما در تاریکی هوا اتفاق میافتد. در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۱۴ هزار فقره تصادف خسارتی شبانه داشتیم که از این تعداد، ۴ هزار فقره منجر به مجروحیت و متأسفانه بیش از ۱۳۰ نفر جان خود را از دست دادند. از این تعداد فوتی، ۵۸ نفر موتورسوار و ۵۰ نفر عابر پیاده بودند؛ که اگر دیده میشدند، این حوادث رخ نمیداد.

رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، راهکارهای عملی برای افزایش ایمنی در شب را چنین عنوان کرد: موتورسواران برای تردد شبانه ایمن این نکات را رعایت کنند: سالم بودن چراغها، تمیز و بدون پوشش بودن پلاک موتور،نصب برچسب های شبرنگ روی بدنه، کمک عقب یا زین موتور. عابران پیاده نیز، استفاده از لباس روشن، پوشش شبرنگ و حتی کتانی های شبرنگدار استفاده کنند. در وسایل وسایل نقلیه سنگین نیز نصب برچسبهای شبرنگ در انتها و اطراف بدنه برای نمایان شدن ابعاد، ارتفاع و طول وسیله، علاوه بر داشتن پلاک سوم و بزرگ که در دیده شدن وسیله نقلیه نقش مهمی دارد.

سرهنگ شریفی در خصوص جریمه های نقص فنی هشدار داد: سالم بودن چراغهای وسیله نقلیه الزامی است و در صورت نقص در سامانه روشنایی، راننده مشمول جریمه و نمره منفی میشود و اگر نقص در محل قابل رفع نباشد، وسیله به پارکینگ منتقل خواهد شد.

وی همچنین به اهمیت استفاده از مثلث خطر در فاصله حداقل ۷۰ متری پشت وسیله در توقف های اضطراری اشاره کرد و گفت:استفاده از مثلث خطر شبرنگی باعث دیده شدن و جلوگیری از خطر می شود. همچنین در زمان بارندگی که نور کمتر میشود، برچسب های شبرنگی نقش کلیدی در نمایان شدن دارند. هر چه کاربران ترافیکی بدرخشند و دیده شوند، ایمنی آنها بالاتر میرود.

سرهنگ شریفی در پایان با تأکید مجدد بر آشکارسازی برای وسایل نقلیه خاطرنشان کرد: تمام کاربران ترافیکی باید بدانند که دیده شدن، اولین قدم برای حفظ جان خود و دیگران است.