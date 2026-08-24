به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهرام میرزایی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاوه،صبح دوشنبه به مناسبت هفته دولت با فرزاد الماسی، فرماندار این شهرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، میرزایی ضمن تبریک هفته دولت به فرماندار و کارکنان فرمانداری پاوه، بر ضرورت تقویت تعامل میان مجموعه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی برای پیگیری مسائل شهرستان تأکید کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاوه اظهار کرد: همکاری و همدلی میان دستگاه‌های مختلف می‌تواند ظرفیت‌های شهرستان را برای حل مشکلات مردم فعال‌تر کرده و روند خدمت‌رسانی را شتاب ببخشد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت افزود: مسئولان باید با الگو قرار دادن مسیر شهیدان رجایی و باهنر، خدمت صادقانه به مردم را در اولویت قرار دهند و برای تحقق اهداف نظام با جدیت تلاش کنند.

میرزایی همچنین برای فرماندار، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان در مسیر خدمتگزاری به مردم آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه این نشست، بر ضرورت استمرار ارتباط و همکاری میان سپاه و فرمانداری پاوه تأکید شد و حاضران استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرستان برای پیشبرد امور و رفع مشکلات مردم را مورد توجه قرار دادند.