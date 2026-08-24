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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

هم‌افزایی سپاه و فرمانداری پاوه برای خدمت به مردم

هم‌افزایی سپاه و فرمانداری پاوه برای خدمت به مردم

کرمانشاه - فرمانده سپاه پاوه بر تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی برای رفع مشکلات و خدمت‌رسانی بهتر به مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهرام میرزایی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاوه،صبح دوشنبه به مناسبت هفته دولت با فرزاد الماسی، فرماندار این شهرستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، میرزایی ضمن تبریک هفته دولت به فرماندار و کارکنان فرمانداری پاوه، بر ضرورت تقویت تعامل میان مجموعه‌های اجرایی و نهادهای انقلابی برای پیگیری مسائل شهرستان تأکید کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاوه اظهار کرد: همکاری و همدلی میان دستگاه‌های مختلف می‌تواند ظرفیت‌های شهرستان را برای حل مشکلات مردم فعال‌تر کرده و روند خدمت‌رسانی را شتاب ببخشد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت افزود: مسئولان باید با الگو قرار دادن مسیر شهیدان رجایی و باهنر، خدمت صادقانه به مردم را در اولویت قرار دهند و برای تحقق اهداف نظام با جدیت تلاش کنند.

میرزایی همچنین برای فرماندار، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان در مسیر خدمتگزاری به مردم آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه این نشست، بر ضرورت استمرار ارتباط و همکاری میان سپاه و فرمانداری پاوه تأکید شد و حاضران استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرستان برای پیشبرد امور و رفع مشکلات مردم را مورد توجه قرار دادند.

کد مطلب 6926089

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