به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان کردستان که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: کردستان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه فناوری و شرکتهای دانشبنیان برخوردار است و با حمایت هدفمند میتوان جایگاه استان را در این بخش ارتقا داد.
وی با اشاره به وضعیت استان در حوزه شرکتهای دانشبنیان افزود: کردستان از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان رتبه ۲۴ کشور را دارد، اما در شاخص تعداد شاغلان و درآمد این شرکتها به ترتیب در رتبههای ۲۹ و ۳۰ قرار گرفته است.
استاندار کردستان ادامه داد: این فاصله میان ظرفیتهای موجود و عملکرد اقتصادی شرکتهای دانشبنیان نشان میدهد که استان برای عبور از وضعیت فعلی به حمایتهای بیشتری در زمینه توسعه بازار، تأمین مالی و تقویت زیرساختهای فناوری نیاز دارد.
زرهتن لهونی با اشاره به بازدید معاون علمی رئیسجمهور از برخی مجموعههای فناور استان گفت: ظرفیتهای مناسبی در کردستان وجود دارد که در صورت حمایت و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت، میتوانند نقش بیشتری در اقتصاد استان و کشور ایفا کنند.
وی یکی از ظرفیتهای مهم استان را مجموعههای فناور و شرکتهای دانشبنیان عنوان کرد و افزود: بخشی از این مجموعهها برای توسعه فعالیت خود نیازمند حمایت هم از سوی دستگاههای ملی و هم در داخل استان هستند.
استاندار کردستان پیشنهاد کرد: بخشی از منابع استان برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان اختصاص یابد و گفت: میتوان درصد مشخصی از منابع مربوط به این حوزه را به حمایت از شرکتهای دانشبنیان اختصاص داد و انتظار داریم معاونت علمی نیز متناسب با این اعتبار، حمایت بیشتری از استان داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند جایگاه کردستان در شاخصهای اقتصادی شرکتهای دانشبنیان را ارتقا دهد و افزود: با توجه به ظرفیت موجود، امکان بهبود قابل توجه رتبه استان در این بخش وجود دارد.
زرهتن لهونی با اشاره به افزایش تعداد محصولات شرکتهای دانشبنیان کردستان طی دولت چهاردهم اظهار کرد: تعداد محصولات این شرکتها از حدود ۶۰ تا ۷۰ محصول به ۸۴ محصول افزایش یافته است و این روند نشان میدهد ظرفیت رشد در استان وجود دارد.
وی ادامه داد: با تداوم حمایتها در مدت باقیمانده فعالیت دولت میتوان تعداد محصولات فناورانه استان را افزایش داد و زمینه حضور بیشتر شرکتهای کردستان در بازارهای ملی را فراهم کرد.
لزوم کاهش بروکراسی اداری در استانها
استاندار کردستان در ادامه با اشاره به تعدد سامانههای اداری و فرایندهای تصمیمگیری گفت: بخشی از اختیاراتی که به استانها واگذار میشود، به دلیل تعدد سامانهها و فرایندهای اداری همچنان در عمل با محدودیت مواجه است.
وی افزود: زمانی که یک موضوع در استان تصمیمگیری و اجرا میشود اما برای دریافت تأیید نهایی دوباره به کارشناس دستگاه مربوطه در مرکز ارجاع داده میشود، بخش قابل توجهی از زمان از دست میرود.
زرهتن لهونی تأکید کرد: اگر فرایندهای سامانهای و سازوکارهای مرتبط با تفویض اختیار اصلاح شود، استانها میتوانند با سرعت و اختیار بیشتری از ظرفیتهای موجود برای توسعه استفاده کنند.
وی همچنین به موضوع زمین برای نخبگان اشاره کرد و گفت: این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و در نشستهای بعدی با حضور مسئولان مربوطه میتوان درباره آن تصمیمگیری کرد.
تأمین مالی و حمایت از تولید بار اول
استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار حمایت از تأمین مالی مجموعههای فناور استان شد و افزود: ایجاد خطوط اعتباری میتواند به توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان و افزایش توان تولیدی آنها کمک کند.
وی همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت تولید بار اول تأکید کرد و گفت: در جریان بازدید از مجموعههای فناور استان، محصولاتی ارائه شد که برای نخستین بار در کشور تولید شدهاند و این ظرفیت میتواند با حمایت دستگاههای اجرایی به بازار گستردهتری دست پیدا کند.
زرهتن لهونی خاطرنشان کرد: فراهم کردن امکان خرید محصولات تولید بار اول و تسهیل فرایندهای مربوط به آن میتواند حمایت مؤثری از تولیدکنندگان داخلی و شرکتهای دانشبنیان باشد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم حمایتهای ملی از زیستبوم فناوری کردستان گفت: مجموعه پیشنهادهای استان در نشستهای بعدی نیز پیگیری خواهد شد و امیدواریم با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری، بخشی از موانع موجود بر سر راه توسعه شرکتهای دانشبنیان و فناور استان برطرف شود.
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