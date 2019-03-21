۲۰ رستوران متخلف در بهارستان مهر و موم شد

دانوش دمیریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکز پخت و توزیع غذا در سطح شهرستان از جمله رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها، یک تیم بازرسی مخصوص در این شهرستان تشکیل شد.

دمیریان افزود: در یک ماه گذشته بیش از ۲۰ صنف متخلف از جمله رستوران‌ها، نانوایی‌ها، چایخانه، شیرینی فروشی در بهارستان پلمب شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عمده تخلفات این صنوف عدم توجه به مسائل بهداشتی و استفاده از مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته بود گفت: پرونده تخلفات این واحدها به مراجع قضائی ارسال شد.

مدیر شبکه بهداشت بهارستان در ادامه از متصدیان این اماکن خواست در اسرع وقت نسبت به اجرای موازین بهداشتی در محل کسب خود اقدام کنند.

دمیریان در پایان گفت: با کسانی که با سلامتی مردم بازی می‌کنند به شدت برخورد خواهیم کرد، همچنین شهروندان محترم می‌توانند در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی، مراتب را با شماره تلفن ۱۹۰ وزارت بهداشت در میان بگذارند.