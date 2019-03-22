انتقال ۱۱ کانتینر کشتی واژگون شده از دریا به محوطه بندری

به گزارش خبرگزاری مهر، اله مراد عفیفی پور ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در پی سانحه واژگونی یک فروند کشتی کوچک کانیتنری در بندر شهید رجایی در ساعت ۹:۵۰ صبح امروز (سه شنبه، ۲۸ اسفندماه)، بلافاصله پس از اعلام اضطرار، مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی هرمزگان( MRCC) وارد عمل شده و در دقایق نخست، ۱۴ سرنشین هندی این کشتی را نجات داد.

وی افزود: ۱۱ نفر از این دریانوردان هم اکنون در بندر شهید رجایی در سلامت کامل بسر می‌برند و سه نفر مصدوم نیز به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شده اند و وضعیت آنها مساعد گزارش شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه کشتی سانحه دیده در اندازه کشتی‌های کوچک کانتینری با ظرفیت کامل ۱۹۸TEU (هر تی ای یو معادل یک کانتینر بیست فوت) است، گفت: حجم محموله بارگیری شده معدنی و صنعتی کشتی در زمان سانحه، ۱۶۵ تی ای یو بوده است.

وی بیان کرد: عملیات کارشناسی بررسی سانحه و مصاحبه با خدمه کشتی در حال انجام است و پس از جمع بندی گزارش نهایی، علل دقیق آن اطلاع رسانی خواهد شد.

عفیفی پور خاطرنشان کرد: هم اکنون پس از گذشت پنج ساعت از زمان اعلام اضطرار و انجام عملیات امدادرسانی و انتقال ۱۱ TEU کانتینر به محوطه بندری به انجام رسیده است.

این مقام مسئول با اشاره به مسئولیت‌های مالک کشتی در پاکسازی کامل محل حادثه و جبران تمامی خسارت‌های احتمالی وارده، اظهار داشت: در حال حاضر، هیچ گونه خسارتی به تجهیزات بندری وارد نشده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: آمادگی برای مقابله با آلودگی‌های احتمالی با حضور عوامل ذیربط در محل ایجاد شده است.

وی در پایان گفت: همه شرایط تحت کنترل کامل است و با مکاتبات و هماهنگی‌های انجام شده با مالک و نماینده کشتیرانی مربوطه، عملیات پاکسازی محل حادثه از کشتی حادثه دیده آغاز می‌شود.