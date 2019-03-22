۲۱ هزار مسافر نوروزی در مدارس استان بوشهر اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طراوت صبح جمعه در بازدید از ستاد اسکان فرهنگیان و مدارس منطقه دلوار اظهار داشت: از ۲۸ اسفند تا یک فروردین این تعداد گردشگر فرهنگی و غیرفرهنگی در قالب پنج هزار و ۷۱۳ خانوار در مدارس استان اسکان داده شدند.

طراوت افزود: ستادهای اسکان فرهنگیان استان در نوروز ۹۸، از ۱۸ هزار و ۴۴۶ نفر فرهنگی در قالب ۵ هزار و ۱۲۵ خانوار میزبانی کرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: بر این اساس، آمار اسکان نوروزی به ۵۹ هزار و ۷۱۷ نفر-روز می‌رسد.

وی تصریح کرد: دلوار به دلیل آوازه استعمار ستیزی سردار جنوب رئیس علی و یارانش، مردم دلاور دلوار، ساحل زیبا و بازار، مکان‌های تاریخی و همچنین نزدیکی به مرکز استان مورد توجه ویژه گردشگران است.

طراوت در ادامه یادآور شد: این منطقه به دلیل نزدیکی به دریا، دارای ساحلی بکر برای استفاده گردشگران است و همواره با استقبال مسافران روبرو است.

وی خاطر نشان کرد: روستاهای جنوبی دلوار فضای دلپذیری دارد و تفریح در این سواحل برای خانواده‌ها به دلیل آرامش و خلوت بودن از امتیازات این منطقه است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان این که ستاد فرهنگیان اسکان استان آمادگی کامل برای پذیرش مسافران را دارد گفت: در استان بیش از ۲۲ پایگاه در آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق فعال است که این تعداد پایگاه وظیفه خدمت رسانی به مسافران را بر عهده دارند.

رئیس آموزش و پرورش دلوار نیز به اعلام جدیدترین آمار پذیرش مسافران نوروزی در مراکز اسکان موقت پرداخت و اظهار کرد: در پایان روز پنج شنبه یکم فروردین ،۴۶۹ نفر در قالب ۸۱ خانوار در مراکز اسکان فرهنگیان دلوار پذیرش شده‌اند.

زمانی افزود: از این تعداد آمار، ۴۰۸ نفر فرهنگی در قالب ۷۰ خانوار در ستادهای اسکان فرهنگیان استان اقامت دارند.