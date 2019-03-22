چهارمین نمایشگاه گروهی بهار ایرانی در نگارخانه تاروپود

به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد هنری با نمایشگاه گردانی محمدامین دانشور انجام گرفته است؛ این نمایشگاه جهت نمایش و فروش و با این عنوان که هنرمندان شیرازی به گردشگران نوروزی عیدی می‌دهند و به همین علت قیمت آثار ارائه شده کمتر از قیمت واقعی اثر می‌باشد.

مسئول نگارخانه تار و پود در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: همشهری‌های هنردوست نیز در نوروز ۹۸ جهت دید و بازدیدهای مرسوم می‌توانند از این آثار ارزشمند جهت هدیه استفاده کنند.

امین دانشور ادامه داد: هنرمندان حاضر در این نمایشگاه سهیل عباسی، شهریار اسدی، مهناز جبری، کوروش هاشم پور، آمنه محسنی، پیمان باقری، شیوا پرهام، زهرا بنایی، سید محمد بهارلو، سعید صابری، هاجر وفایی، شیرین لک، اکبر دقیق افکار، هانیه میرزایی، زینب هاشمی، مبینا ابراهیمی نژاد، پگاه منجزی، بهناز آرژنگی، سامان معرف، زهرا مهرآیین، مریم مظفری، نیلوفر درویش زاده، حسین اکبری، پریسا دهقانی، آرزو وطن پور، گلناز دادخواه آسمان، فریما مرادی، اسماً رجبی، زهرا مستمند، مریم کرامت، سمانه صمیمی، سمیرا پورتقی، راضیه خادمی، نازنین افشار، سمیه سهراب پور، شیوا جعفری، علی اکبر حقیقت نیا، محسن نطنج، فریناز قهرمانی، زهره آذری، رضیه صراطی، محسن همتی، علی خوب یار، بهراد دهقانیان، مریم رنگ آمیز، رضا پورزرین، بهاره جمالی فر، مرضیه اجاقی، طناز لایق، زهرا سادات ناصرزاده، فاطمه رحمانیان، راضیه رضایی، حمیده رنجبر، ابراهیم خضری، محسن راست منش، مریم شریفی شورجه، الهام تاجداری، مریم ایرانی شعار، آرتا کشمیری، مریم وراوی پور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نمایشگاه گروهی بهار ایرانی تا ۲۹ فروردین ماه جاری ازساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب یکسره برپاست.