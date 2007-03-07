همزیستی مسالمت آمیز از اصول اولیه تمدن اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دکتر مصطفی تسیریتش رئیس علما و مفتیان بوسنی و هرزگوین طی مقاله "گفتگو تمدنها و فرهنگها" اظهار داشت: اگر به تمدن اسلامی نظری بیفکنیم، می توان گفت از زمان حضرت آدم (ع) تا زمان حضرت محمد(ص) محور الهی به سرعت حرکت می کرد. محور الهی مسئله ای بود که با گذشت زمان نیز هیچ تغییری نیافت.

وی در ادامه تصریح کرد: بحرانهای فعلی تمدن اسلامی در عدم اعتماد به نفس و نتیجه نگرانیهای فرهنگی است که با فقدان ایمان ایجاد شده است، اما نسلهایی از مسلمانان جرأت روحی و ابداعات فکری را یافتند که به جای عزلت و گوشه نشینی تعامل و همکاری تمدنی داشته و فعالیت خود را در این راستا ادامه دهند. از این رو نسل جدید مسلمان به فکر تصحیح آینده دور و نزدیک برای امت شدند.

به عبارتی دیگر نسل معاصر به صورت قوی به آزادی از خطاهای گذشته با ایمان تمسک جسته و مسئولیتی در قبال آینده جهان به عهده گرفت . این شیوه، شیوه گوشه نشینی نیست، بلکه شیوه فعال سازی فرهنگی مساوی با همکاری تمدنی به شمار می رود. از این رو فعال سازی تاریخی و همکاریهای عقلانی شیوه ای صحیح برای اشاعه تمدن اسلامی به شمار می رود تا از تنگناهای عزلت و خطرات آن خارج شویم.

رئیس مفتیان بوسنی و هرزگوین یاد آور شد: پس از آنکه تمدن اسلامی در صدر اسلام فعال شد، تأثیرات بسیار و تغییرات فراوانی در غرب گذاشت و آنها از تمدن شرقیها بهره گرفتند و امروز می بینیم که وضعیت با گذشته تفاوت دارد، زیرا غرب احساس نمی کند به شرق و به آموزه های آنها مانند گذشته نیاز دارد. اما بر عکس غرب معتقد است که شرق در همه امور از آنها تقلید می کند حتی در شیوه های اخلاقی و فعالیتهای مختلف انسانی.

مصطفی تسیریتش افزود: این در حالی است که مسلمانان امروز باید بر قدرتشان برای ایجاد آینده ای بهتر تکیه کنند و برای پیشرفت و ترقی زندگی همکاریهای بیشتری داشته و به شناخت بشر به صورت مثبت برای فرد و جامعه اقدام کنند، از سوی دیگر مسلمانان باید که به نقطه ای از احترام به خود دست یافته و احترام به دیگران را مورد توجه قرار دهند و جهان امروز را بر اساس اعتماد متقابل بشناسند.