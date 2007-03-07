پروژه هسته ای تولید ژنراتور مولبیدن - تنکسیم در تهران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، در مراسم افتتاح این پروژه هسته ای که یکشنبه آینده برگزار می شود وزرای علوم تحقیقات فناوری و بهداشت و درمان همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان حضور خواهند داشت .ژنراتور مولیبدن - تنکسیم ( M0-TC) درتشخیص و درمان بیماری های صعب العلاج همچون سرطان ها کاربرد دارد .