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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۱۷

یکشنبه آینده ؛

پروژه هسته ای تولید ژنراتور مولبیدن - تنکسیم در تهران افتتاح می شود

پروژه هسته ای تولید ژنراتور مولبیدن - تنکسیم در تهران افتتاح می شود

سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران از افتتاح پروژه تولید ژنراتور مولیبدن - تنکسیم ( M0-TC) خبر دادند که هفته آینده توسط متخصصان تلاشگر پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای کشور راه اندازی می شود .

به گزارش خبرنگار مهر ، در مراسم افتتاح این پروژه هسته ای که یکشنبه آینده برگزار می شود وزرای علوم تحقیقات فناوری و بهداشت و درمان همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان حضور خواهند داشت .

ژنراتور مولیبدن - تنکسیم ( M0-TC) درتشخیص و درمان بیماری های صعب العلاج همچون سرطان ها کاربرد دارد .

کد مطلب 458243

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