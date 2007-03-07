مشکل آموزش پزشکی با الحاق به دانشگاههای غیر پزشکی حل نمی شود / استراتژی مناسب ادغام پیشرفت نکرده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمان، دکتر اسماعیل اکبری رئیس انجمن آموزش پزشکی کشور، دکتر شهرام یزدانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر رضایت پرویزی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر ابوالفتح لامعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دکتر علی اکبر حقدوست عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دکتر ابوالقاسم امینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز امروز در نشست ادغام آموزش پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت حضور یافتند.

دکتر اکبری با بیان اینکه ادغام در سه بنیاد فلسفی، اجرایی و ساختاری معنی پیدا می کند، گفت: با فلسفه ادغام که بر وحدت رویه تأکید می شود، این در حالی است که ما در دانشگاه های علوم پزشکی با ادغام توانستیم با ایجاد ساختار یکسان از پتانسیل همه گروه ها استفاده کنیم.

وی افزود: در سال های زمان جنگ تحمیلی علیه ایران توانستیم با بکارگیری ادغام، همه امکانات را در یک هدف مشترک رفع حداقل نیازهای کشور بکار بگیریم. هم اکنون نیز در دانشگاه های معتبر آمریکا نیز آموزش پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت ادغام شده و این روش را به عنوان یک روش موثر قابل انجام می دانند.

دکتر امینی نیز در ادامه این نشست با اشاره به روند تاریخی تجربه ادغام آموزش پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که تاکنون چه کرده ایم و آن را مورد بررسی قرار دهیم. بر اساس بررسی گروه مشاورین سازمان بهداشت جهانی ساختار ادغام یافته در سطح وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی توانسته در برهه هایی از کشور شاخص های سلامت را ارتقاء دهد که این امر نشانه موفقیت ادغام بوده است.

وی افزود: روند رو به رشد شاخص های شبکه های بهداشتی و درمانی، افزایش دسترسی به آموزش عالی و ایجاد یک دانشگاه علوم پزشکی در هر استان از دستاوردهای طرح ادغام است.

امینی گفت: نسبت استاد به دانشجو در وزارت بهداشت نسبت به وزارت علوم وضعیت بهتری دارد و از سوی دیگر کارگاه های پژوهشی نیز در وزارت بهداشت به تعداد بیشتری انجام می گیرد و در واقع بهتر توانسته از نیروی انسانی خود بهره بگیرد اما نکته منفی ادغام این بوده که به دلایل ساختاری نتوانسته از همه ظرفیت ها استفاده کند.

وی افزود: استقلال دانشگاه ها نیز در طرح ادغام نقش مهمی را باز می کند. زمانی که دانشگاه استقلال دارد و به طرف حل نیازهای جامعه حرکت می کند بهتر می تواند وضعیت خود را تحلیل کند.

دکتر شهرام یزدانی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه ادغام یک طیفی است که باید مراحل متعددی از جمله جریان آزاد اطلاعات، همکاری داوطلبانه، هماهنگی، رسیدن به اهداف مشترک و ادغام ساختاری را بگذراند، گفت: یکی از مشکلاتی که ادغام با آن مواجه است این است که این مراحل را به طور کامل نگذرانده است.

وی یاد آور شد: ادغام ابعاد مختلفی از جمله آموزش و پژوهش، خدمات و حاکمیت و رهبری دارد که در حال حاضر بخش حاکمیت و رهبری آن موفق عمل کرده اما در دو بخش دیگر با ضعف هایی روبرو است.

یزدانی گفت: استراتژی ادغام کار مناسبی بوده اما به دلیل پایش نشدن پیشرفت نکرده است. استراتژی درست به صرف اینکه بد عملیاتی شده نباید با استراتژی نادرست اشتباه گرفته شود.

دکتر لامعی در این نشست با تأکید بر این مسئله که مخالفین و موافقین طرح ادغام آموزش پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت هیچگاه شواهدی برای نظرات خود نداشته اند، گفت: در تغییرات بزرگ نمی توان مسیر را طراحی کرد و مدیریت آن امکان ناپذیر می شود. ادغام فرصت های زیادی ایجاد کرده اما نتوانستیم از آن بهره برداری کنیم.

دکتر پرویزی در نشست بررسی ادغام و چالش های پیش روی آن، تأکید کرد: مشکلات آموزش پزشکی با ملحق شدن آموزش پزشکی و دانشکده های پزشکی به دانشگاه های غیر پزشکی حل نمی شود . طرح تغییرات آموزش پزشکی باید در حیطه های آموزشی، پژوهشی و مدیریت مستقل بهداری صورت گیرد.

دکتر حقدوست در این نشست با بیان اینکه ایده های خوب ولی غیر قابل تحقق را باید کنار گذاشت، گفت: اگر افتخار طرح ادغام این است که مدیران بخش سلامت کادر هیئت علمی هستند باید گفت وقتی کادر هیئت علمی با یک تخصص و سال ها درس خواندن در مدیریتی که مشکلات اش توان فرسا است قرار می گیرد نمی تواند منشاء اثر باشد. از سوی دیگر چند درصد نیروهای علمی پزشکی دروس مدیریتی را گذرانده اند.

وی افزود: میزان رشد تحقیقات کاربردی، تصمیم گیری بر اساس مسایل بومی و اینکه چند کشور مانند ایران عمل کرده اند نیز امر مهمی است. واقعیت این است که ادغام در وزارت بهداشت به گونه دیگری اتفاق افتاده است. باید ببینم دانشجویان بهداشت چقدر با معاونت بهداشتی در ارتباط هستند، این در حالی است که در دانشگاه های وزارت علوم، برای ساختن یک دانشکده از دانشکده فنی استفاده می کنند.

دکتر محمد علی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز در این نشست هرگونه موضوعات مطرح شده در خصوص طرح ادغام آموزش پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت را نکته ای در جهت ارتقاء آموزش پزشکی عنوان کرد.

وی اضافه کرد: اگر در برخی شاخص های آموزشی مانند ارتقاء مربیان، دانشگاه های علوم پزشکی از وضعیت پائین تری برخوردارند باید راهکار عملی برای آن پیدا کرد و از تجربه وزارت علوم در این زمینه استفاده کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یاد آور شد: کمیته مشترک دو شورای گسترش در وزارتخانه های بهداشت و علوم تشکیل شده است و این کمیته برنامه مشترکی برای ایجاد رشته های بین رشته ای برای خود قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان علمی و فرهنگی کشور از دو وزارت بهداشت و علوم حکم گرفته اند و این امر موجب شده که دوگانگی در این امور از میان برود و هم اکنون نیز فعالیت های فرهنگی دانشجویان با هماهنگی دو وزارتخانه انجام می گیرد. هیچ منع قانونی در تبادل تجربه میان دو وزارتخانه وجود ندارد.

محققی گفت: به هر اندازه که تلاش کنیم به همان اندازه نیز می توانیم از ظرفیت ها استفاده کنیم و می توانیم با نگاه مثبت و حفظ ارزش ها عقب ماندگی خود را جبران کنیم. اگر مسئولیت شناس و پایند به ارزش ها باشیم می توانیم الگوی ادغام را خوب توصیف کنیم اما اگر مسئولیت پذیری را فراموش کنیم این الگو نمی تواند مفید واقع شود.

وی انتقادات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و فرهنگستان علوم پزشکی کشور را برای ارتقاء بحث آموزش پزشکی کشور مفید و ضروری دانست و گفت: باید بر اساس مصادیق مشکلات را بررسی کرد تا به نتایج مطلوب دست یافت.