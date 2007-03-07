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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۲۱

حجت الاسلام علی اکبر رشاد :

هدف پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی رونق بخشیدن به علوم انسانی است

هدف پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی رونق بخشیدن به علوم انسانی است

پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی یک جریان است که در راستای رونق دادن به پژوهشهای مربوط به علوم انسانی و دینی از یک رسالت تاریخی در ایران و جهان اسلام برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، صبح امروز در جلسه کارکنان این پژوهشگاه گفت : هیئت حمایت از کرسیهای نظریه پردازی، نقد و مناظره با تلاش و حمایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رونق شایان توجهی به خود گرفته است و در سال آینده این رونق افزونتر خواهد شد.

وی در ادامه به تصویب آیین نامه خانه ملی گفتگو در شورای انقلاب فرهنگی اشاره کرد که همچون هیئت حمایت از کرسیها از سال آینده فعالیت خود را در پوشش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شروع خواهد کرد و با این فعالیتها پژوهشگاه کم کم به انجام رسالت تاریخی خود در راستای بسط و گسترش تولید علوم انسانی و دینی نزدیکتر خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های پیش روی پژوهشگاه در سال 1386 اشاره کرد و ضمن اظهار رضایت از فرایند موجود، پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی را یک جریان توصیف کرد که در راستای رونق دادن به پژوهشهای مربوط به علوم انسانی و دینی از یک رسالت تاریخی در ایران و جهان اسلام برخوردار است و امید به تحقق این رسالت در لوای پژوهشگاه، هر روز بیش از پیش نمود و تحقق می یابد. 

 

کد مطلب 458294

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