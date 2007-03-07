تبعیض نسبت به حقوق هسته ای ایران تقویت صلح جهانی نیست / انحرافی در فعالیت هسته ای ایران مشاهده نشده / آژانس باید تنها مرجع رسیدگی به پرونده ایران باشد / اسرائیل باید به NPT بپیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل بیانیه گروه نم که توسط سفیر کوبا در جلسه عصر امروز شورای حکام قرائت شد ، چنین است:

آقای رئیس

1- من از طرف گروه غیرمتعهد (NAM)، تمایل دارم که سپاسگزاری خود را از شخص آقای مدیرکل برای گزارش وی طی سند Gov/2007/8 (اجرای موافقتنامه پادمان NPT در جمهوری اسلامی ایران) ابراز دارم. ما همچنین سپاسگزاری خود را از دبیرخانه به دلیل تنظیم و سازماندهی خلاصه فنی در این گزارش ابراز می نماییم.

2- گروه غیرمتعهدها (NAM) آرزو می کند که این فرصت، اصول و دیدگاه گروه را در موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران مورد یادآوری قرار دهد. همانگونه که در بیانیه مربوط به موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران در چهاردهمین جلسه گروه غیرمتعهد در هاوانای کوبا در تاریخ 15 و 16 سپتامبر 2006 منعکس گردیده است. دراین بیانیه آمده است:

• سران، حق اساسی و لایفنک تمامی دولت ها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی به منظور مقاصد صلح آمیز، بدون هیچ گونه تبعیض و مطابق تعهدات قانونی مربوطه خود را مورد تاکید قرار دادند. بنابراین، هیچ چیز نباید به نحوی تفسیر گردد که منع کننده یا محدود کننده این حق دولتها در توسعه انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز باشد. آنها همچنین تاکید کردند که انتخاب ها و تصمیمات دولت ها در حوزه استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای و سیاست های چرخه سوخت آنها باید محترم شمرده شوند.

• سران، آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان تنها مقام صالح برای راستی آزمایی تعهدات پادمانی دولت های عضو آژانس شناسایی کردند و تاکید نمودند که نباید هیچ فشار یا مداخله بی جایی در فعالیتهای آژانس، به ویژه فرایند راستی آزمایی آن که کارایی و اعتبار آژانس را به مخاطره می اندازد، صورت گیرد.

• سران، همکاری ارائه شده توسط جمهوری اسلامی ایران به آژانس از جمله اقدامات اعتمادساز داوطلبانه که با نظر به حل و فصل موضوعات باقی مانده اتخاذ شدند را مورد استقبال قرار دادند. آنها ارزیابی مدیرکل آژانس مبنی بر این که تمام مواد هسته ای اظهار شده توسط ایران حسابرسی گردیده است را مورد توجه قرار دادند. درعین حال سران این موضوع را مورد توجه قرار دادند که فرایند نتیجه گیری درخصوص فقدان مواد و فعالیت های اظهارنشده درایران درجریان بوده و فرایندی زمان بر می باشد. در این خصوص، سران ایران را ترغیب نمودند که فوراً به همکاری فعالانه و کامل با آژانس در چارچوب دستورالعمل آژانس برای حل و فصل موضوعات باقی مانده ادامه دهد تا این که اعتماد و حل و فصل صلح آمیز موضوع ارتقاء یابد.

• سران، تفاوت بنیادین بین تعهدات قانونی دولت ها نسبت به موافقت نامه های پادمانی و هرگونه اقدامات اعتمادساز داوطلبانه اتخاذ شده برای حل و فصل مسائل دشوار را مورد تاکید قرار دادند و معتقدند که چنین اقدامات داوطلبانه ای تعهدات قانونی پادمانی نیستند.

• سران، ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای را به عنوان گامی مثبت در نیل به هدف خلع سلاح هسته ای در نظر گرفته و حمایت از ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه برطبق قطعنامه های ذیربط در مجمع عمومی و شورای امنیت را مورد تاکید قرار دادند. سران، از اسرائیل خواستند تا تشکیل چنین منطقه ای بدون تاخیر به NPT ملحق شود و فورا تمام تاسیسات هسته ای خود را تحت پادمان جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد.

• سران، مصونیت از تعرض فعالیت های هسته ای صلح آمیز را مورد تاکید قراردادند و تاکید نمودند هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات صلح آمیز هسته ای اعم از عملیاتی یا در دست ساخت، خطری بزرگ برای بشریت و محیط زیست به شمار رفته و ناقض جدی حقوق بین الملل و اصول و اهداف منشور ملل متحد و قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. آنها نیاز به یک سند جامع مذاکره شده چندجانبه که حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته ای مربوط به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را ممنوع سازد، شناسایی کردند.

• سران قویا معتقد بودند که تمام مسائل مربوط به پادمان ها و راستی آزمایی از جمله مسائل مربوط به پادمان ها و راستی آزمایی از جمله مسائل مربوط به ایران، باید در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی حل و فصل شود و مبتنی بر مبانی فنی و حقوقی باشد. به علاوه آنها تاکید نمودند که آژانس باید کار خود را برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران در چارچوب دستورالعمل خود طبق اساسنامه آژانس ادامه دهد.

• سران همچنین قویا معتقد بودند که دیپلماسی و گفتگو از طریق صلح آمیز به منظور پیدا کردن راه حلی بلند مدت برای موضوع هسته ای ایران باید ادامه یابد. آنها معتقدند که تنها راه حل و فصل موضوع از سرگیری مذاکرات بدون هیچگونه پیش شرط و افزایش همکاری با مشارکت تمامی طرف های ذیربط می باشد تا بدین ترتیب اعتماد بین المللی افزایش یافته و کار آژانس درخصوص حل و فصل مسائل باقی مانده تسهیل گردد.

آقای رئیس

3- گروه غیرمتعهدها (NAM) اعلام می دارد که در گزارش مدیرکل آژانس درخصوص اجرای موافقت نامه پادمان در جمهوری اسلامی ایران (Gov/2007/8) تأکید گردیده که آژانس قادر است عدم انحراف مواد اعلام شده جمهوری اسلامی ایران را مورد راستی آزمایی قرار داده و همچنین هیچگونه علائمی از رفتن ایران به سمت فعالیتهای بازفرآوری وجود ندارد.

4- همچنین گروه عدم متعهد (NAM) اعلام می دارد که مدیرکل آژانس در تاریخ 19 فوریه 2007 نامه ای دریافت داشته مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مجددا علاقمندی و آمادگی خود را برای مذاکره درخصوص چارچوب مذاکراتی برای حل و فصل موضوعات باقی مانده با آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام داده است، این درحالی است که می بایستی موضوعات باقی مانده به چارچوب آژانس بازگردد؛ وبدون بازگشت به شورای امنیت سازمان ملل متحد.

5- نظر به پیشرفت های اخیر در این موضوع،‌ گروه غیرمتعهد همه کشورهای مرتبط را به بردباری و خودداری از هر نوع اقدام و عدم بازگشت به هرگونه اقدامی به طریقی که باعث تسریع در حل و فصل تنش ها و عدم ایجاد شرایط غیرضروری گردد، دعوت می کند.

6- گروه غیرمتعهد (NAM) مجددا قطعنامه های مختلف کنفرانس عمومی سازمان ملل را یادآوری میکند. بویژه پاراگراف سوم اجرای قطعنامه 533 که در سی و چهارمین کنفرانس عمومی اتخاذ گردید:

"تشخیص می دهد که حمله مسلحانه یا تهدید به حمله مسلحانه درخصوص تاسیسات هسته ای در حال فعالیت یا در حال ساخت تحت پادمان آژانس،‌ باعث ایجاد شرایطی خواهد شد که شورای امنیت سازمان ملل بایستی فورا بر اساس تدابیر منشور ملل متحد عمل نماید."

7- گروه غیرمتعهد (NAM) دیدار اخیر تروئیکای عدم تعهد از جمهوری اسلامی ایران در مورخه 3 و 4 فوریه 2007 به همراه نمایندگی گروه 77 و چین و اتحادیه عرب که به دعوت مقامات ایرانی صورت گرفت را مورد استقبال قرار می دهد. در طول این بازدید که تعدادی از تاسیسات هسته ایران را شامل شد، تروئیکای عدم تعهد اطلاعات به روزی را درمورد برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد. گروه عدم تعهد دعوت از جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک اقدام شفاف ساز و اعتمادساز از سوی مقامات ایرانی قلمداد کرد. این بازدید توسط رسانه های بین المللی پوشش وسیع داده شد. تصاویر مربوط به گزارش بازدید تروئیکای عدم تعهد در دسترس می باشد.

با تشکر از آقای رئیس