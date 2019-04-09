به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر ظهر سه‌شنبه در یک‌صد و سی و هفتمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری بابیان اینکه برخی قوانین مالیاتی برای واحدهای تولیدی نیازمند بازنگری است، ابراز داشت: وجود برخی قوانین دست‌وپا گیر باعث می‌شود تا تولیدکننده نتواند به‌درستی به هدف خود دست یابد بنابراین اصلاح این قوانین ضروری است.

وی بابیان اینکه اصلاح قوانین و به‌روز شدن آن‌ها می‌تواند به ارتقا رونق تولید و اقتصاد استان سمنان کمک کند، اضافه کرد: انتظار می‌رود این قوانین توسط نمایندگان مجلس بررسی و برای حل آن‌ها راهکارهای لازم ارائه شود.

استاندار سمنان بابیان اینکه عدم جذب سرمایه‌گذار بخش گردشگری در استان باید مشخص شود، ابراز داشت: با توجه به تحریم‌های اقتصادی برای خروج از این بن‌بست باید بخش گردشگری را فعال کرد که این مهم در استان با توجه به‌قرار گرفتن در مسیر حرم تا حرم باید با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد و موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه رفع شود.

آشناگر بابیان اینکه در راستای تحقق شعار سال به‌منظور رونق اقتصادی استان سمنان می‌بایست بانک‌های عامل برای ارائه تسهیلات همکاری لازم را داشته باشند، تصریح کرد: سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جوانان یکی از مواردی که می‌بایست اصلاح شود.

وی اضافه کرد: مسئولان باید در سال ۹۸ سهم بیشتری از تسهیلات رونق تولید را به نسبت سال گذشته جذب کنند تا از این طریق واحدهای نیمه تعطیل و یا در شرف تعطیلی مجدد به چرخه اقتصادی بازگردند و شعار رونق تولید محقق شود.