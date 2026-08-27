به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری چهارشنبه شب همزمان با هفته دولت، در جمع پرشور مردم ، مسئولان محلی، اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، از کارمندان دولت به عنوان سربازان خط مقدم خدمترسانی یاد کرد و گفت: خدمت بیمنت به مردم شریف بخش ارم، مهمترین اولویت ما در مسیر توسعه و آبادانی این منطقه است.
بخشدار ارم در ادامه سخنان خود به تشریح دستاوردهای دولت در سال گذشته پرداخت و اعلام کرد: در هفته دولت امسال و در دولت چهاردهم، دولت وفاق ملی به ریاست جناب آقای دکتر پزشکیان، ۷۲ پروژه در بخش ارم به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: از این تعداد، ۲۰ پروژه مربوط به دهیاریهای بخش، ۱۹ پروژه شهرداری شهر تنگ ارم و ۳۳ پروژه ادارات دولتی است و مجموع اعتبار این پروژهها بالغ بر ۴۱۰ میلیارد تومان است.
دکتر جعفری با اشاره به تنوع این پروژهها تصریح کرد: این پروژهها در حوزههای عمران شهری و روستایی، بهسازی معابر، توسعه زیرساختهای اداری و خدماتی، آبرسانی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی تعریف شده و هدف از اجرای آنها، محرومیتزدایی و بهبود شرایط زندگی مردم در اقصی نقاط بخش ارم است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجمعهای شبانه مردم تنگ ارم در ماههای اخیر، این حضور را نماد همبستگی، آگاهی و پشتوانه اجتماعی نظام اسلامی دانست و از دانشآموزانی که با قرائت دلنوشتههای خود در این تجمعها مشارکت کرده بودند، قدردانی کرد.
بخشدار ارم همچنین با مقایسه دولت جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه مردمی و دولت پهلوی اول بدون پشتوانه مردمی، به واقعه سوم شهریور ۱۳۲۰ اشاره کرد و گفت: حکومت پهلوی به دلیل بیپشتوانگی مردمی و وابستگی به بیگانگان، در برابر تهدید خارجی تاب نیاورد و فروپاشید؛ اما جمهوری اسلامی با پشتوانه عظیم مردمی، در برابر نظام سلطه ایستادگی کرده و به پیروزی رسیده است.
وی افزود: امروز نیز رمز موفقیت ما در ادامه مسیر انقلاب، حفظ و تقویت همین سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم است.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایایی از کارمندان نمونه ادارات بخش ارم و دانشآموزان برگزیدهای که دلنوشتههای خود را در تجمع شبانه چند ماه گذشته قرائت کرده بودند، تجلیل شد.
حاضران نیز با ابراز خرسندی از اجرای پروژههای عمرانی، بر تداوم همکاری و همدلی مردم و مسئولان برای توسعه هرچه بیشتر بخش ارم تأکید کردند.
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