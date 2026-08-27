احسان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی مشکلات زیرساختی دهستان زرین‌دشت با محوریت دو روستای دشت‌آباد و گل‌زرد، گفت: روستای دشت‌آباد با جمعیت ۷۰۰ نفر، یکی از مناطق حاصلخیز و تولیدکننده محصولات کشاورزی از جمله جو، گندم، ذرت، برنج، کنجد و گل نرگس است، اما متأسفانه با مشکلات عدیده‌ای در حوزه راه، برق و شبکه آب دست و پنجه نرم می‌کند که موجب شده روند زندگی و فعالیت‌های اقتصادی اهالی با اختلال مواجه شود.

فرماندار ایلام گفت: چندین دهنه پل در مسیر این روستا بر اثر بارندگی‌های اخیر مسدود شده‌اند و مشکلات زیادی را برای اهالی ایجاد کرده‌اند؛ در روستای گل‌زرد نیز مشکلاتی مانند شوری آب لوله‌کشی، کمبود آسفالت و نیاز به اصلاح شبکه آب کشاورزی وجود دارد که همگی نیازمند توجه ویژه و اقدام فوری هستند.

وی افزود: قول مساعد برای رفع این مشکلات داده شده و اصلاح شبکه آب شرب، تعویض چراغ‌های قدیمی با چراغ‌های LED و اجرای طرح هادی روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

این مسئول در پایان گفت: در تلاشیم با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی، هرچه سریع‌تر شاهد رفع مشکلات زیرساختی این دو روستا باشیم و زمینه ماندگاری مردم و جلوگیری از مهاجرت آنها فراهم شود.