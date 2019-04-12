خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – مهیار فاضل: روزی که یک قهرمان ملی آسمانی شد، اسوه‌ای از فداکاری و ایثار که پرواز پرستو گونه اش، اسیر هیچ قفسی نشد، و رهایی جست بی آنکه هیچ بالی دست و پا گیر معراج عاشقانه اش شود؛ هر سال، روز شهادت قهرمانی ملی ای است که هر زمان در صحنه‌های نبرد نابرابر شمشیرهای عدالت خواهی را از غلاف‌های کینه و کید بیرون می‌کشید، هر گوشه از میدان نبرد را دسته دسته و صف به صف فرا می‌گرفت.

او همان جوانمردی بود که غبار فروتنی و تواضع چهره ملکوتی اش را پوشانده بود. فراغ شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی بار دیگر رخت عزا به تن مردمان ایران زمین می‌کند. همه آمده بودند، پیر و جوان نمی‌شناخت، به درجه و رنگ لباس هم وابسته نبود، پنجشنبه جمعی از نیروهای نظامی تبریز در محل سینما سرباز اسلام این شهر جمع شده بودند تا یاد شهید والامقامشان را در دل زنده کنند.

ارتشی و سپاهی یک لشکر الهی

چند ماهی می‌شود که انقلاب اسلامی ایرانیان به پنجمین دهه از عمر پر برکتش وارد شده است؛ یکی از مواردی که دشمنان این مرز و بوم در طول این چهل سال بسیار دست به دامانش شدند، ایجاد تفرقه بین ارتشی‌های مخلص و سپاهیان قهرمان بود، نقل است که در جریان سخنرانی شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی زمانی که حضار شعار «ارتشی و سپاهی دو لشکر الهی» سر می‌دادند؛ این شهید والامقام بلافاصله این شعار را اینگونه اصلاح می‌کند: «ارتشی و سپاهی یک لشکر الهی».

در پرونده درخشان این شهید نیز شاهد عملی شدن این شعار توسط شخص شهید صیاد شیرازی هستیم.

مشاور عالی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه بزرگداشت این شهید والامقام در خصوص اتحاد سبزپوشان سپاه و خاکی پوشان ارتش می‌گوید: کشورهای گوناگون دنیا پای درس اتحاد بی نظیر ارتش و سپاه می‌نشینند.

امیر رضا خرم طوسی می‌افزاید: باید نهایت استفاده را از انرژی ارزشمند تعاملی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران ببریم.

قدم به قدم صیاد شدن

«شهادت حق علی صیاد شیرازی بود» این را مشاور عالی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌گوید.

امیر رضا خرم طوسی افزود: شهید علی صیاد شیرازی خدمت خود را از تبریز آغاز نموده بود، و ویژگی خاصی که نام او را در ورق‌های درخشان تاریخ کهن سرزمین ماندگار کرد، اخلاص الهی او بود.

وی ادامه داد: اقدامات شهید علی صیاد شیرازی ممتاز و ایثارگرانه بوده و الگویی برای تمام غیورمردان جهان است.

مشاور عالی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه عنوان کرد: شهید صیاد شیرازی هنرمندی بود که با بیشترین تلاش و کمترین نمایش، بیشتر، از مردان کوی عمل بود تا حرف.

امیر خرم طوسی ادامه داد: شهید صیاد شیرازی هرگز به هوش و ذکاوت خود تکیه نکرد، چرا که تکیه گاهی محکم‌تر و امن تر در اختیار داشت و آن تکیه گاه، خدا بود.

وی افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته این شهید والامقام این بود که هم خودش به علم آراسته بود و هم با استفاده درست از پیشکسوتان، تعامل ستودنی با بزرگان برقرار می‌کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز در وصف شهید صیاد شیرازی گفت: آنچه شهید صیاد شیرازی را صیاد دل‌ها کرد، عشق به خدا، عشق به نماز و اهل بیت بود.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم افزود: در دوران حیات این شهید والامقام، روضه‌هایی را به صورت ماهانه در منزل شخصی اش اجرا می‌کرد.

وی ابراز کرد: نظم شهید صیاد شیرازی از دیگر خصوصیات مثبت این قهرمان ملی بود که او را در تاریخ ایران زمین استوار و پا بر جا نگه می‌دارد.

امام جمعه تبریز در بخش بعدی سخنانش هوش و ذکاوت شهید علی صیاد شیرازی در عرصه‌های گوناگون را کم نظیر دانست و گفت: علی رغم خصلت‌های اخلاقی ستودنی شهید صیاد شیرازی، هوش و ذکاوت این شهید والامقام در عرصه برنامه ریزی و طراحی بی نظیر بود.

حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم ادامه داد: در پرونده درخشان شهید علی صیاد شیرازی افتخاراتی نظیر فرماندهی نیروهای ارتش در عملیات ثامن الائمه، فتح المبین، مسلم بن عقیل، محرم، والفجر یک، والفجر دو، والفجر سه، بدر و خیبر به چشم می‌خورد.

وی در ادامه بیان کرد: موفقیت عملیات غرور آفرین مرصاد با فرماندهی این پاسدار سرافراز ارتش جمهوری اسلامی ایران، موجب برافروختگی آتش کید و حسد دشمنان قسم خورده این مرز و بوم گشت.

مشاور عالی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تشریفات محدودیت‌های بزرگی را به وجود می‌آورد گفت: لباس‌های خونی و خاکی پیام‌های بزرگی را به همراه داشت.

امیر رضا خرم طوسی ادامه داد: شهید علی صیاد شیرازی درگیر تشریفات نبود.

مشاور عالی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش ابراز کرد: منحصر به فرد ترین ویژگی شهید علی صیاد شیرازی این بود که این شهید والا مقام هرگز گوش به زنگ صدور حکم و تشریفات کاری نمی‌ماند.

امیر خرم طوسی ادامه داد: به عنوان مثال این شهید والامقام در عملیات غرور آفرین مرصاد هیچ حکم و مسئولیتی نداشتند و تنها به صورت خودجوش اقدام به فرماندهی این عملیات کرده و برای مقابله با دشمن فرصت را از دست نداد.

وی در ادامه شهید صیاد شیرازی را شکارچی فرصت خواند و عنوان کرد: این شهید والامقام هیچ گاه فرصت عمل را از دست نمی‌داد. شهید علی صیاد شیرازی بامداد ۲۱ ام فروردین ماه سال ۱۳۷۸، به دست عوامل مسلح سازمان منافقین در پوشش رفتگر، در مقابل منزل مسکونی اش در تهران و در مقابل دیدگان فرزندش به دشتسان آلاله‌های خونین ایران زمین سفر کرد. روحش شاد، یادش جاودان.