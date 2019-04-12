به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌های «آواز پر جبرئیل»، «رود راوی»، «ملکان عذاب»، «اسفار کاتبان» و «حاشیه‌ای بر مبانی داستان»، آثاری هستند که پیشتر توسط ناشران دیگر منتشر شده بود، همزمان با نمایشگاه کتاب تهران با ویراست و طرح جلد جدید توسط نشر نیماژ تجدید چاپ می‌شود.

«آواز پر جبرئیل» بعد از «هاویه»، «دیوان سومنات» و «کتاب ویران»، چهارمین مجموعه داستان ابوتراب خسروی محسوب می‌شود که این نویسنده در آن به بازآفرینی ادبی مدرنِ قصه‌های تمثیلی شیخ اشراق (شیخ شهاب‌الدین سهروردی) پرداخته است.

«اسفار کاتبان» عنوان رمان دیگری از ابوتراب خسروی است که نخستین بار سال ۱۳۷۹ منتشر شد. این کتاب سال ۱۳۸۰ به‌عنوان بهترین رمان سال ۷۹ برگزیده شد و جایزه مهرگان ادب به آن تعلق گرفت. داستان از آشنایی اقلیما دانشجوی یهودی و همکلاسی دانشگاهش سعید که مسلمان است، برای انجام یک تحقیق مشترک، آغاز می‌شود. موضوع تحقیق نقش قدیسان در ساخت جوامع است که با نقطه آغاز جداگانه از طرف دو شخصیت داستان دنبال شده و به یک نقطه مشترک می‌رسد. این نقطه، محل اشتراک دو روایت دیگر علاوه بر روایت دو قدیس نیز هست؛ داستان زندگی پدر راوی (سعید) در نقش کاتب مجدد یک روایت قدیمی و داستان عشق تازه اقلیما و سعید. این رابطه خشم متعصبین یهودی را برمی‌انگیزد.

«رود راوی» دیگر رمان خسروی‌ست که سال ۱۳۸۳ به‌عنوان رمان برگزیده جایزه هوشنگ گلشیری انتخاب شد. «رود راوی» در فضایی غریب و سوررئالیستی می‌گذرد؛ فرزند یکی از رهبران فرقه مذهبی غیررسمی برای تحصیل پزشکی به شهر لاهور می‌رود تا بتواند در آینده به سایر اعضای فرقه خدمت برساند. اما وی که خود راوی قصه نیز هست به جای تحصیل به فرقه مخالف فرقه خود می‌پیوندد. سپس به شهر خود «رونیز» برمی‌گردد و در آنجا رهبر فرقه، وی را مأمور به نگارش تاریخ فرقه می‌کند.

«ملکان عذاب» دیگر کتاب خسروی است که به‌عنوان رمان برگزیده سال ۱۳۹۳ جایزه جلال آل احمد انتخاب شد. این نویسنده در «ملکان عذاب» سه داستان را که توالی زمانی دارند به صورت غیرخطی روایت می‌کند که داستان اول روایت زندگی شیخ احمد سفلی است، داستان دوم مربوط به زکریاشرف پسر شیخ احمد و داستان سوم نیز روایت زندگی شمس شرف پسر زکریا است.

کتاب «حاشیه‌ای بر مبانی داستان» هم شامل مقالاتی درخصوص نظریه‌های داستان می‌شود که خسروی در این کتاب مطرح کرده و موضع خود را نسبت به آنها با مخاطب در میان می‌گذارد. پیش از این کتاب دیگری در همین زمینه با عنوان «حاشیه‌ای بر داستان» از سوی نشر نیماژ منتشر شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۴ کتاب نخست در تیراژ ۲۰۰۰ نسخه و «حاشیه‌ای بر مبانی داستان» در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه منتشر می‌شود.