به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «محمد مقدم؛ شاعر و زبان شناس» نوشته کامیار عابدی فردا یکشنبه ۲۵ فروردین با حضور محمود جعفری دهقی، فرهاد طاهری و نویسنده اثر در سرای اهل قلم معرفی و بررسی می‌شود.

این کتاب در بخش ابتدایی خود به معرفی محمد مقدم در مقام یک شاعر و زبان‌شناس پرداخته است. در بخش دوم کتاب از زبان ایرج افشار، محمدرضا باطنی، فریدون بدره‌ای، علی‌محمد حق‌شناس، محمدرضا شفیعی کدکنی، پرویز ناتل خانلری، هرمز میلانیان، سیف‌الدین نجم‌آبادی، ناصر وثوقی، قاسم هاشمی‌نژاد و نیما یوشیج به معرفی شعر و نگاه شاعرانه این شاعر پرداخته شده است. در ادامه کتاب نیز سه دفتر شعر راز نیمشب، بانگ خروس و باز گشت به الموت از وی برای مخاطبان منتشر شده است.

عابدی در مقدمه اثر نوشته است: «در این کتاب جدای از اینکه سه دفتر از سروده‌های محمد مقدم در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد با زندگی وی نیز آشنا می‌شویم و همچنین نوع، ساخت زمینه فکری و ادبی و تاریخی شعرهای او را خواهیم شناخت. نیز در حدی که امکان پذیر است از شناسایی مقدم زبان‌شناس و زبان ورز نیز کوتاهی نشده است.

نشست معرفی و بررسی این کتاب فردا یکشنبه ۲۵ فروردین از ساعت ۱۶ در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفرجنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره ۲ برگزار می‌شود.