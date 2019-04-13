به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به حوادث ناگوار ناشی از سیل اخیر و اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از این پدیده بر سلامت دانش‌آموزان، اولیا و کارکنان مدارس در برخی از استان‌های کشور و همچنین در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر مشارکت فعال آموزش و پرورش در مواجهه با نیازهای فوری و عمومی جامعه از قبیل بلایای طبیعی و پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیر، سیدمحمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش با صدور بخشنامه‌ای این ۱۵ اقدام را در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ برای اجرا به مدیران کل، معاونان تربیت‌بدنی و سلامت و رؤسای ادارات سلامت و تندرستی سراسر کشور ابلاغ کرد.

دستورالعمل وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است:

۱. تاکید بر جذب مشارکت استانی حسب تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، با تشکیل کمیته بهداشت، تغذیه و ایمنی استان و متناظر آن در شهرستان‌های و مناطق با بهره‌مندی از ظرفیت‌های کمیته مدیریت بحران استان و دستگاه‌های مرتبط.

۲. توجه به برنامه‌های توجیهی و آموزشی و مراقبتی مخاطبان در حیطه‌های زیر:

الف) مراقبت بهداشتی مدارس (شامل بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس)

ب) پیشگیری از بیماری‌های واگیر و غیر واگیر، بیماری‌های ناشی از حشرات و جوندگان، عفونت‌های تنفسی، پوست و چشم و مسمومیت‌های ناشی از آلودگی‌های شیمایی مانند گاز منوکسید کربن

ج) پیشگیری از گزش حیوانات مانند مارهای سمی یا سگ‌های ولگرد و اقدامات لازم برای مواجهه با مشکلات ناشی از وقوع آن

د) رعایت بهداشت فردی و خودمراقبتی در شرایط بحران

ه) آموزش سفیران سلامت درخصوص رعابت الزامات بهداشتی و ایمنی مدارس

و) آموزش الزامات تغذیه سالم و دسترسی به آب آشامیدنی

ز) رعایت الزامات بهداشتی و ایمنی در پاک‌سازی محیط‌های در معرض و درگیر سیلاب

۳. اقدامات نظارتی و مراقبتی بهداشتی محیط مدرسه شامل:

الف) شستشوی محیط مدرسه، ضدعفونی نیمکت‌ها، لوازم و وسایل در تماس با سیلاب

ب) سم‌پاشی مدرسه و مبارزه با حشرات و پشه‌ها با نصب توری

ج) بازرسی مدرسه از نظر وجود جوندگان و احتمال خطر مارگزیدگی

د) تهمید امکانات لازم برای شستشوی مرتب دست‌ها و آموزش و تشویق مداوم دانش‌آموزان در این خصوص

۴. هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی استان برای معاینات جسمی و پیشگیری از بیماری‌های واگیر و غیر واگیر و ارائه خدمات مشاوره‌ای برای کاهش استرس دانش‌آموزان پس از حادثه

۵. هماهنگی کمیته‌ای برای بررسی آسیب‌ها و ریسک‌های احتمالی شامل سلامت و ایمنی سازه‌ای مدارس در تماس با سیلاب با نظر مراجع ذی‌صلاح، شناسایی مدارس آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده، بررسی ایمنی سیستم سیم‌کشی برق و روشنایی ساختمان و ….

۶. تهیه مواد شوینده بهداشتی و ضد عفونی و توزیع در مدارس به همراه راهنمای کاربرد آنها

۷. بررسی، نظافت و بهسازی سرویس‌های بهداشت و دفع صحیح و بهداشتی پسماند و پساب مدارس

۸. تهیه و توزیع محتواهای آموزشی و بسته‌های بهداشتی حسب نیازهای اعلام شده

۹. اعزام اکیپ‌های آموزشی، بهداشتی و نظارتی به صورت هفتگی برای ارائه خدمات بهداشتی موردنیاز مدارس با تاکید بر حضور دائم مراقبان سلامت در مدارس

۱۰. برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی توجیهی به منظور ارتقای سطح دانش تخصصی در حوزه مدیریت مخاطرات سیل ویژه نیروهای انسانی در استان‌های گرفتار سیل با استان‌های پذیرای اقامتگاه‌های سیل‌زدگان

۱۱. بررسی کلیه فضاهایی که مورد بهره‌برداری دانش‌آموزان هستند

۱۲. اطلاع‌رسانی لازم از طریق کانال‌های ارتباط فوری برای فوریت‌های درمانی و بهداشتی به مدارس

۱۳. پیگیری لایروبی مکان‌های سیلابی و گل آلود و هدایت آب‌های سطحی اطراف مدرسه از طریق دستگاه‌های مسئول (شهرداری و …)

۱۴. بررسی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس و مراکز آموزشی موقت، کمپ‌ها و چادرها از لحاظ ایمنی و پیشگیری از آتش‌سوزی یا نشت گاز

۱۵. تجهیز اتاق بهداشت مدارس، جعبه‌های کمک‌های اولیه و کپسول آتش‌نشانی در مدارس