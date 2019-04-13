خسارت سنگین سیل به محصولات کشاورزی و دامی آذربایجان شرقی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: بارش شدید باران و جاری شدن سیل به بیش از ۲۰ هزار هکتار از زمین‌های زراعی آذربایجان شرقی، ۴۲۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرد.

فیروز باقرزاده افزود: سیل اخیر همچنین به ۲۰ هکتار از باغ‌های استان ۱۲ میلیارد ریال خسارت وارد آورد و تأسیسات زیربنایی کشاورزی آذربایجان شرقی هم، متحمل یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال خسارت شد.

وی خسارت وارده به دام، طیور و آبزیان استان آذربایجان شرقی از ناحیه سیل اخیر را هم ۹۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در بخش دیگری با اشاره به مساحت کل اراضی کشاورزی استان خاطرنشان کرد: مساحت کل اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، یک میلیون و ۲۲۲ هزار هکتار است که از این میزان ۸۰۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت دیم و ۲۹۴ هزار هکتار نیز اراضی زیر کشت آبی بوده و اراضی زیر کشت محصولات دائمی ۱۲۳ هزار هکتار است.

گفتنی است، سیل ناشی از بارش شدید باران در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ نیز موجب خسارت دیدن زیرساخت‌های شهری و روستایی، اراضی زراعی و باغی آذربایجان شرقی و همچنین جان باختن تعدادی از مردم شهرستان‌های آذرشهر و عجب شیر شده بود.