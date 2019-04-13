به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور، طی دیروز و امروز از بخش‌هایی از مناطق سیل زده خوزستان بازدید کرد و با اقشار مختلف مردم این مناطق به گفت‌وگو پرداخت.

امیری پس از بازدید از مناطق سیل زده شوشتر، روستاهای منطقه‌ی شعیبیه، گفت: آنچه ما در منطقه دیدیم حجم قابل توجهی از آسیب‌هایی است که به مراتع و اراضی کشاورزی، به دام‌ها و به روستاها وارد شده، اما خوشبختانه در منطقه خوزستان آسیب‌های جانی نداشتیم. نحوه کمک رسانی توسط نهادهای امدادرسان مثل اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی، ارتش، سپاه و … قابل تقدیر است و مردم مناطق سیل زده از تلاش‌های نیروهای امدادی رضایت دارند.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت در هر شرایطی در کنار مردم مناطق سیل زده خواهد بود، گفت: دولت از محل منابع موجود و به انحای مختلف برای تأمین خسارات وارده بودجه در نظر گرفته و برای رفع نیازهای زندگی مردم برنامه‌ریزی کرده، است، به نحوی که مشکلات مردم در کوتاه‌ترین زمان رفع شود.

امیری همچنین با اشاره به نحوه امداد رسانی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، همبستگی و همکاری نهادها با یکدیگر را قابل تقدیر دانست و با ذکر اینکه سوال مردم در خصوص نحوه‌ی کمک رسانی دولت است، افزود: رئیس جمهور تاکید داشتند وزرای ذیربط گزارش وضعیت مردم و آمار دقیق خسارات وارده را در هیأت دولت ارائه کنند تا در اسرع وقت تصمیمات لازم اتخاذ و بازسازی مناطق سیل زده عملیاتی شود.

وی تاکید کرد: دولت اکنون در حال تجهیز و تأمین منابع به انحای مختلف است. پس از مرحله‌ی برآورد خسارات، وزرای ذیربط پیشنهادات اجرایی را در دولت مطرح و پس از تصویب در دولت، عملیات بازسازی آغاز خواهد شد.

معاون امور مجلس رئیس جمهور تصریح کرد: دولت برنامه‌های حمایتی از قبیل وام‌های ارزان قیمت و کمک‌های بلاعوض نیز دارد که به نحو مقتضی خسارات وارده را جبران می‌کنند. همچنین رئیس جمهور دستور داده‌اند تنخواهی در اختیار استانداری قرار گیرد تا برای رفع نیازهای فوری و فوتی حادثه دیدگان هزینه شود.

امیری در پایان با ذکر اینکه علیرغم خسارات وارده به اراضی کشاورزی، دام‌ها و محل سکونت مردم منطقه‌ی شعیبیه، آنها از روحیه بالایی برخوردارند و همچنان بشاش و با انگیزه برای ترمیم خرابی‌ها تلاش می‌کنند که این نوع‌دوستی یادآور روزهای حماسی دفاع مقدس است.

وی گفت: هرچند سیل اخیر آثار مخرب داشت، ولی نزولات آسمانی برکاتی هم داشت که در جای خود قابل توجه است.