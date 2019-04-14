به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی هنرمندان بسیجی با سردار محمدحسین سپهرجانشین سازمان بسیج مستضعفین عصر روز شنبه ۲۵ فروردین ماه در پادگان، ولی عصر (عج) برگزار شد.

در این نشست جمال شورجه، محمدتقی فهیم، کوروش زارعی، جمشید جم، رضا اسماعیلی، کمال‌الدین شاهرخ، حسین اسرافیلی، مصطفی محدثی‌خراسانی و تعدادی دیگر از چهره‌های هنری و ادبی کشور حضور داشتند.

پیشنهاد اجتماع ۲۰ هزار نفری در حمایت از سپاه

سیدمحمد حسینی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این نشست ضمن تاکید بر جریان‌سازی فرهنگی توسط هنرمندان درباره بیانیه گام دوم انقلاب، اظهار داشت: وظیفه جریان هنری فقط پرداختن به مسائل اقتصادی، علمی و پژوهشی نیست بلکه هنرمندان باید جریان‌سازی فرهنگی داشته باشند تا بیانیه گام دوم مورد فراموشی قرار نگیرد. بیانیه گام دوم ابعاد مختلفی دارد؛ ابتدا آرمان بزرگی را گفته‌اند که تشکیل تمدن نوین اسلامی است. اصلاً هنرمندان چه ایده و نگاهی نسبت به تمدن اسلامی دارند؛ آنچه که در قرن چهار و پنجم بوده و آنچه باید در آینده وجود داشته باشد. چراکه گذشته نمی‌تواند عیناً تکرار شود بلکه باید از تجربیات گذشته بهره گرفت. یا در زمینه زمینه‌سازی ظهور که در آن آرمان بزرگ مطرح شده که در بیانیه وجود دارد.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی به هفت دستاورد مورد اشاره در بیانیه گام دوم پرداخت و عنوان کرد: تک‌تک هفت دستاورد مورد اشاره در بیانیه گام دوم می‌تواند سوژه برای کار هنری باشد. در ایام دهه فجر بمب‌باران تبلیغات و تحریف بود. بی‌بی‌سی و دیگران با نگاه خودشان ۴۰ سال انقلاب را تحلیل می‌کردند و می‌خواستند همان نگاه را القا کنند. یعنی یک گذشته تیره و تار و یک آینده‌ای که معلوم نباشد چیست.

حسینی دلیل صدور بیانیه گام دوم را ضعف فعالیت مجموعه‌های فرهنگی عنوان کرد و گفت: شاید یکی از دلایلی که حضرت آقا تصمیم به صدور بیانیه گام دوم گرفتند؛ ضعف و کم کاری مراکز پژوهشی ما بوده لذا شخصاً دست به‌کار شدند. تک‌تک واژه‌هایی که ایشان در بیانیه مورد اشاره قرار داده‌اند حساب شده است و انتظار دارند ما روی این مسائل کار کنیم. امیدواریم در همه زمینه‌های تئاتر، موسیقی، هنرهایی تجسمی، شعر و داستان و سایر زمینه‌ها بتوانیم در این زمینه کار کنیم و صاحبان فکر ایده بدهند و هنرمندان نیز تولیدات داشته باشند. البته یک مورد که حضرت آقا خیلی مشخص به آن تاکید و فرمودند بعداً درباره آن صحبت خواهیم کرد، «سبک زندگی» است. چیزی که خیلی واضح است به هنرمندان مربوط می‌شود. موضوعاتی که در همین سریال‌ها و بازی‌های رایانه‌ای می‌بینیم که چگونه فرهنگ و سبک زندگی غربی القا می‌شود. بنابراین هنرمندان ما متقابلاً باید کار کنند و از ابزارهای جذاب برای این موضوع استفاده شود.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به نام‌گذاری سال ۹۸ اشاره و گفت: در زمینه تولید کالاهای هنری باید تحرک بیشتری داشته باشیم چراکه نیروهای جوان فارغ‌التحصیل زیادی وجود دارد که باید طرحی برانداخت تا از این ظرفیت‌ها بهتر استفاده شود.

حسینی با اشاره سیل‌های اخیر کشور توضیح داد: خیلی‌ها در این سیل اخیر خانه‌هایشان را از دست دادند و نیازهای مختلفی دارند چراکه در اماکن عمومی اسکان داده شده‌اند لذا بی‌کار هستند و آلام روحی دارند؛ هنرمندان در این زمینه چه کار می‌توانند بکنند؟ در اینجا نباید تنها عکس یادگاری گرفته شود بلکه لازم است هنرمندان متعهد در این مناطق مستقر و حضور فعال داشته باشند.

وی در پایان به اقدام نابخردانه ترامپ اشاره کرد و گفت: تروریستی خواندن سپاه منشأ این شد که انسجام و شوری در کشور شکل گرفت لذا عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. الان گرایش به سپاه بیشتر شده است. به همین منظور پیشنهاد می‌کنم با اینکه انجام هماهنگی یک اجتماع ۱۰۰ هزار نفری در استادیوم آزادی سخت است اما حداقل یک اجتماع ۲۰ هزار نفری را در حمایت از سپاه با حضور اقوام و نمادهای مختلف برگزار کنیم که نمایندگان حشدالشعبی، حزب‌الله لبنان، انصارالله، فاطمیون، زینبیون حضور داشته باشند تا مانور قدرتی انجام شود.

خاکریز سینما دست سکولارها و لیبرال‌هاست

جمال شورجه کارگردان سینما هم در ادامه این نشست در سخنانی ضمن هم‌دردی با سیل‌زدگان کشورمان اظهار داشت: بخش عمده‌ای از مردم ما در جنوب کشور همچنان در گیر سیل نابهنگام هستند که هیچ‌کس پیش‌بینی آن را نمی‌کرد؛ دست تقدیر این اتفاق را رقم زد و شاید هم مورد امتحان هستیم. همه مردم مثل زمان دفاع مقدس آستین‌ها را بالا زده‌اند و جنگ با آب را شروع کرده‌اند که خداوند آن‌ها را یاری کند و البته مسؤولین هوشمندانه از برکات این نعمت الهی استفاده کنند.

وی با تاکید براینکه صحبت از قبیله سینما خیلی زیاد است، گفت: من از قبیله سینما هستم و خودم را کمترین و بی هنرترین این عرصه می‌دانم ولی نزدیک به ۴۰ سال است در این حوزه دستی بر آتش دارم اما بر این باورم خیلی از مسائل این حوزه امروز دست ما نیست. سینما خاکریزی است که دست سکولارها و لیبرال‌هاست؛ همانطور که پاره دیگری از هنرهایمان چنین است.

این کارگردان سینما اهتمام بسیج در فعالیت‌های سینمایی را موجب بازپس گیری سنگرهای از دست رفته فرهنگی دانست و افزود: بدون برنامه، نگاه و استراتژی نمی‌توان در حوزه سینما فعالیت کرد. امروز به قدری سینما پیشرفت کرده که اگر با برنامه و سیاست‌گذاری و آموزش کار نکنیم، قطعاً موفق نمی‌شویم. سپاه و بسیج باید برای رسیدن به هنر متعالی و پیشرو تلاش و اهتمام ویژه داشته باشد. امروز یک چندگانگی در مدیریت فرهنگی ما وجود دارد که به دلیل مدیریت‌های جزیره‌ای است. اگر بتوانیم روی بچه بسیجی‌های مذهبی در شهرستان‌ها سرمایه‌گذاری کنیم زودتر به نتیجه می‌رسیم. در شهرستان‌ها نیاز به امر آموزش و تولید وجود دارد چراکه نیروهای و پتانسیل پای کار و انقلابی در شهرستان‌ها وجود دارد.

عکاسان در معرض ناتوی فرهنگی‌اند

کمال‌الدین شاهرخ عکاس و استاد دانشگاه هم در سخنانی گفت: در ۳۲ مرکز استانی بسیج هنرمندان حدود ۹ هزار عکاس وجود دارد که به طور حرفه‌ای و آماتور آماده فعالیت هستند. ما از سال ۹۰ سه دوره دوسالانه عکاسی برگزار کردیم که به دلیل رکودی که وجود داشت این اتفاق رخ نداد. معرفی آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی، ارتباط بیشتر هنرمندان عکاس سراسر کشور، معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی، استعدادیابی، حفظ انسجام هنرمندان عکاس بسیجی و فعالیت‌های فردی و اجتماعی بسیجیان و خدمات‌رسانی اردوهای سازندگی، تولید هدفمند، تعلیم و تربیت و ایثار و مقاومت از جمله اهداف انجمن عکس سازمان بسیج هنرمندان بوده است.

این عکاس به هدف جنگ‌نرم دشمن علیه کشورمان از منظر رهبر انقلاب پرداخت و خاطرنشان کرد: در موضع عکس ناتوی فرهنگی وجود داشته که موجب به خدمت‌گیری عکاسان در رشته‌های مختلف و مطرح کردن آن‌ها در بستر رسانه‌هاست تا تمام هدف آن‌ها جایزه گرفتن از جشنواره‌های بین‌المللی و تغییر ذائقه آن‌ها شود.

برای مطالبات ادبی رهبر انقلاب برنامه‌ریزی نشده است

رحیم مخدومی در ادامه این نشست گفت: برای رصد صحیح جریان فرهنگی باید به سیره رهبر معظم انقلاب تاسی داشت. حضرت آقا وقتی آن‌طوری که بنده اطلاع حاصل کرده‌ام، حدوداً هفته‌ای یک نشست با فعالان فرهنگی که در خط مقدم هستند دارند. داغ داغ با کسانی که در خط مقدم فرهنگی مبارزه و تلاش می‌کنند، نکات را دریافت می‌کنند. متأسفانه متولیان فرهنگی جریان‌های انقلابی از سیره خیلی دور هستند. بعد از گذشته ۲ سال که رئیس جدید سازمان بسیج منصوب شده‌اند چرا ما نباید ایشان را ببینیم تا حرف‌هایمان را بشنوند و متوجه شوند در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری چه می‌گذرد. ما در این حوزه به سیره حضرت آقا تاسی داشته باشیم قطعاً زودتر و بهتر به نتیجه خواهیم رسید.

این نویسنده به اهمیت رهبر انقلاب به نسبت به ادبیات دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۷۱ حضرت آقا در خصوص ادبیات دفاع مقدس مطالبه تیراژ ۱۰۰ هزارتایی بود که متولیان فرهنگی انقلابی از محقق کردن آن عاجز شدند تا به آن جامعه عمل بپوشانند. در دهه ۸۰ ایشان درباره کتاب «دا» مطالبه چاپ میلیونی کردند که این کتاب توسط مخاطب خریداری شود. توقع ایشان درباره دفاع مقدس ۱۰۰ برابری فعالیت‌های دفاع مقدس بود و اینکه ادبیات داستانی انقلاب و دفاع مقدس به قله‌ای مانند کتاب «جنگ و صلح» باشد. سوال من این است که کدام دستگاه انقلابی به این موضوعات فکر، سیاست‌گذاری و چشم‌اندازی برای رسیدن به این جایگاه داشته است؟

مخدومی ادامه داد: رمان هم همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و هنری در دست جریان انقلابی نیست چراکه موضوعات مهم انقلاب هنوز سیاست‌گذاری نشده است. بعد از ۴۰ سال هنوز هیچ سیاست‌گذار فرهنگی برای نوشتن یک کتاب بزرگ از امام خمینی (ره) برنامه‌ریزی نکرده است و مداوم برای شش ماه و یک سال آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما در جنگ نرم هستیم و در این جنگ ابزار فرهنگ و هنر است. انتظار می‌رود که قوی‌ترین و کارآمدترین بخش این جبهه باشد در حالی که امروز ما به عنوان بخش فرهنگی بسیج که متولی فرهنگ و هنر هستیم؛ ضعیف‌ترین بخش‌هاست. ما در بسیج هنرمندان قدرت تصمیم‌گیری نداریم.

هشت هزار خواننده بسیجی در استان‌ها وجود دارند

جمشید جم خواننده مشهور کشورمان در این نشست در سخنانی با بیان اینکه کمی از جریان موسیقی سهم جریان انقلابی شده است، گفت: با چنگ و دندان تلاش می‌کنیم سهمی از موسیقی کشور داشته باشیم تا موسیقی اصیل ماندگار شود. ما جوانان نسل‌های گذشته هستیم که بلد بودیم چطور خوشحالی کنیم اما امروز ما بعد از ۴۰ سال هنوز کاری برای شادیانه‌ها و جشن تولیدها نداریم.

وی به برگزاری چهارمین دوره جشنواره سرود بسیج اشاره کرد و گفت: حدود هشت هزار هنرمند ثبت شده در رشته موسیقی در استان‌ها وجود دارند که سرشار از نیرو، عشق و انقلاب هستند. حیف است که این هنرمندان رها شوند در حالی که در تالارهای تهران آثار تهی از هنر و کلام ارائه می‌شود و در ماشین‌ها شنیده می‌شود.

جم به بودجه‌های کلان خانه موسیقی اشاره کرد و ادامه داد: خانه موسیقی بودجه کلان دارد و ما اگر بودجه و پول داشته باشیم می‌توانیم هنرمندان درجه یک به دنیا تحویل دهیم. کشورهای مختلف هنرمندان استان‌های مرزی ما را جذب می‌کنند و خودمان بی خبریم. در موسیقی قومی ما در دنیا تنها هستیم و نفر اول؛ تاریخ موسیقی ما به ۱۵ هزار سال رسیده که باید قدر آن را بدانیم.

این هنرمند خاطرنشان کرد: ما در آخرین فراخوان جشنواره ۴ هزار شرکت کننده داشتیم اما به دلیل محدودیت نتوانستیم از ظرفیت حداکثری استفاده کنیم چراکه نیازمند حسینیه هنر و تشکیل ارکسترهای بزرگ هستیم تا در تولید، تکثیر و انقلابی‌بودن به ما کمک کنند.

جبهه فرهنگی سپاه و بسیج را نجات دهید

انسیه شاه‌حسینی کارگردان سینما نیز در بخش دیگری این مراسم در حالی که لباس سپاه برتن داشت گفت: اولاً از آقای ترامپ ممنونم که من را به آرزویم رساند تا لباس سپاه بپوشم چراکه همیشه آرزو می‌کردم سپاهی باشم.

وی به دغدغه‌های فرهنگی رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: من نمی‌توانم تصور کنم که رهبری در خلال نگارش بیانیه گام دوم گریه نکرده باشند چراکه دل ایشان از بخش فرهنگی بسیج و سپاه خون است. یک حادثه فقط با سینمایی شدن ماندگار خواهند شد در حالی که در همه مشکلات بسیج و سپاه جان شأن را می‌گذارند اما در مسئله فرهنگی ضعیف عمل می‌شود. جبهه فرهنگی ما دست صهیونیست‌هاست و مرتب برای ما شهرک‌سازی می‌کنند و فیلم‌هایی می‌سازند که از آن‌ها حمایت می‌شود. من از مانور موشک‌هایمان خوشحال می‌شوم اما امسال برای اولین بار گفتم ای کاش هزینه چند موشک با اینکه خیلی زیاد به آن‌ها احتیاج را به بچه بسیجی‌هایی بدهند که به دلیل عدم وجود بودجه خانه نشین هستند و هیچ فیلمنامه مورد حمایت نمی‌گیرد.

شاه‌حسینی گفت: ما یا ارزش‌های فرهنگی رسانه را نمی‌فهمیم یا اینکه در حال خیانت هستیم چراکه رسانه به قدری تأثیرگذار است که تعاریف را عوض می‌کنند. در رسانه‌های فرهنگی تعریف مظلوم و ظالم عوض شده است و ظالم کسی است که به مردم اطلاعات غلط می‌دهد و مظلوم کسی که اطلاعات غلط را باور می‌کند.

وی خطاب به مسؤولین گفت: اگر عرضه و انگیزه ندارید و هنر را دوست ندارید؛ از صندلی مسؤولیت بلند شوید. چراکه امیرالمومنین تنها یک نفر را نفرین کرد و آن کسی است که بر صندلی بنشیند که لیاقت آن را نداشته باشد و بر نشستن اسرار کند. جبهه فرهنگی بسیج و سپاه را نجات دهید. هر وقت سیل و فتنه و چیزی در خطر است بسیج و سپاه جلودار هستند اما در مسئله فرهنگ لال، ذلیل و عقب افتاده است. چرا باید کشوری که در منطقه می‌درخشد در مسئدله فرهنگی باید خاموش و لال باشد.

جبهه مخالف استعدادهای ما را جذب می‌کند

کوروش زارعی هنرمند کشورمان هم در سخنانی رقم خوردن اتفاقات بزرگ در عرصه فرهنگ و هنر را لازمه کمک دانست و گفت: هنرمندان بسیجی و تحصیل کرده ما حمایت نمی‌شوند که اگر حمایت شوند می‌توانند قله‌های بزرگ فرهنگی و هنری را فتح کنند. ۲ سال است که جشنواره هنری و ادبی ما برگزار نمی‌شوند درحالی که ۱۰ سال است این تیم‌ها تربیت شده‌اند و جبهه مخالف استعدادهای ما را جذب می‌کند. امروزه ۲۰۰ گروه تئاتر بچه‌های مسجد وجود دارند که رها شده‌اند. این گروه‌ها می‌توانند جریان تئاتر در مساجد را راه‌اندازی کنند. ما بعد از ۴۰ سال باید یک پوست‌اندازی عجیبی در تئاتر، سینما، ادبیات، موسیقی و هنرهای تجسمی به وجود آوریم و خودمان را برای گام دوم انقلاب که صدور انقلاب به جهان است آماده کنیم. ما در وضعیتی هستیم که می‌توانیم انقلاب را به جهان صادر کنیم.

این هنرمند خاطرنشان کرد: نه‌تنها در سینما و موسیقی؛ بلکه در تئاتر نیز سنگر در دست جبهه مقابل است درحالیکه تمام ظرفیت‌های سخت‌افزاری در دست ماست. جبهه مقابل پول و بودجه ما را استفاده می‌کند و اهداف خودش را پیش می‌برد.

نیازمند احیای «کنگره سراسری شعر بسیج» هستیم

رضا اسماعیلی شاعر و مسؤول انجمن شعر بسیج در این نشست اظهار داشت: تمام انجمن‌های بسیج نیازمند نشست‌های مستقل برای صحبت درباره مشکلات و مسائل هستند. باید جایگاه شورای شعر سازمان بسیج ارتقا یابد چراکه چهره‌های شاخص ادبیات معاصر در این شورا وجود دارند.

وی گفت: ما یک برند با عنوان «کنگره سراسری شعر بسیج» داشتیم که هم‌پای کنگره‌های بزرگ کشوری برگزار می‌شد که به خاطر مشکلات مالی برگزار نشد و امروز جریان هنری بسیج مطالبه احیای آن را دارد که با رویکرد جدید برگزار شود.

مدیریت کلان فرهنگی دل خوشی از بچه مسلمان‌ها ندارد

هوشنگ توکلی بازیگر پیشکسوت تئاتر نیز در ادامه این نشست گفت: مقدار زیادی از نارسایی‌های امروز بخاطر عدم تخصص و آگاهی مسؤولین بالادستی است چراکه عرصه فرهنگ و هنر یک عرصه بسیار پیچیده است. در چهار دهه انقلاب نزدیک به سه هزار فیلم سینمایی تولید شده برای کشوری که سینما نداشته است. در حوزه تئاتر نزدیک به ۱۰ هزار اجرای خوب داشته‌ایم. امروز تئاتر شهرستان‌ها با تئاتر مرکز هم‌سو هستند و نزدیک به ۲۰۰ هزار فارغ‌التحصیل در رشته‌های هنری داریم که تلاش می‌کنند.

اعتبارات بسیج هنرمندان در سال ۹۸ با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه خواهد بود تا در زمینه‌های مختلف هنری بحث آموزش و تولید آثار هنری انجام شود تا هنرمندان جوان انقلابی وارد عرصه شوند و زمینه تمدن‌سازی اسلامی درگام دوم انقلاب محقق شود. وی افزود: ایران برای همه است و بسیج و سپاه و غیره ندارد اما مدیریت کلان فرهنگی ما زیاد دل خوش از بچه مسلمان‌ها نداشته است و یک جور این‌ها را متهم به ریاکاری و کم‌کاری کرده است. ضعیف جلوه شدن بچه مذهبی‌ها به دلیل مدیریت فرهنگی بود است که دوست نداشته این عزیزان فعالیت کنند.

این هنرمند خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگ و هنر بخاطر وجود یک جریان پیچیده ماسونی بعد از ۴۰ سال هنرمندان انقلاب تنها پنج نفر معرفی می‌شود درحالی که نزدیک به ۲ هزار و ۲۰۰ اثر فقط طی سه ماه مطالعه شده که به دستور رهبر انقلاب کتاب خواهد شد و در دهه فجر امسال رونمایی خواهیم کرد.

از همه نقدها و تذکرها استقبال می‌کنیم

سردار محمدحسین سپهر جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در سخنانی گفت: اگر به منظومه فکری مقام معظم رهبری در بحث الزامات تحقق دولت، جامعه و تمدن اسلامی توجه کنیم؛ اتفاقاً ایشان می‌فرمایند یکی از ضرورت‌هایت تحقق تمدن اسلامی انتقاد صحیح با حضور اساتید و صاحبان خرد است. انتقاداتی که موجب باز شدن گره‌ها و مشکلات می‌شود. اگر ما روحیه انتقادپذیری را از خودمان دور کنیم؛ قطعاً در تحقق آرمان‌ها و رسالت‌های اجتماعی و ملی موفق نخواهیم شد لذا از هرگونه نقد و تذکر با روی باز استقبال می‌کنیم چراکه هنرمندان بسیجی دغدغه انقلاب اسلامی و شهدا را دارند.

سپهر بسیج را یک مجموعه عائله‌مند دانست و افزود: ما مأموریت و مسوولیت‌های مختلفی در تمام عرصه‌ها برعهده داریم که به عنوان پاسداری از انقلاب، کمک به دستگاه‌های حاکمیتی برای حمایت و پشتیبانی از آن‌ها در عرصه‌های مختلف طبق اسناد بالادستی و توصیه‌های امامین انقلاب هستیم و اساس‌نامه سپاه و بسیج، موظف هستیم.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین به حادثه سیل در استان‌های مختلف اشاره کرد و ادامه داد: بیشترین سهم و حضور، هزینه و حمایت و سختی در مسئله سیل بر عهده برادران و خواهران بسیج بوده است. اتفاقاً امروز جلسه‌ای بود که اگر برخی از نهادها در ماه مبارک رمضان خسته شوند ما این مردم را در استان‌های سیل‌زده را تنها نگذاریم.

وی از ساخت تمام خانه‌های مناطق سیل‌زده خبر داد و عنوان کرد: طی جلسه‌ای مقرر شد تمام خانه‌های مناطق سیل‌زده توسط بسیج ساخته شود. حجم کمی و کیفی؛ تنوع عرصه‌های مختلف که پیش‌و روی ماست موجب می‌شود در برخی از موضوعات با سختی حمایت روبرو شویم. امروز تمام اندوخته‌های بسیج برای کمک به سیل‌زدگان به کار گرفته شده است. این چیزی بود که برای ما پیش‌بینی نشده بود لذا اگر کم‌کاری در جاهایی وجود دارد بخاطر کمبود اعتبارهای ماست. ما با وجود اینکه کمتر از ۴۰ درصد بودجه در سال گذشته دریافت کرده‌ایم اما ۱۰۰ درصد کار انجام داده‌ایم.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین از تجمیع تمام ساختارهای هنری و فرهنگی بسیج تحت مدیریت سردار آزادی خبر داد و گفت: مدیران سازمان بسیج مستضعفین معتقد به حمایت از کارهای فرهنگی و هنری هستند. اعتبارات بسیج هنرمندان در سال ۹۸ با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه خواهد بود تا در زمینه‌های مختلف هنری بحث آموزش و تولید آثار هنری انجام شود تا هنرمندان جوان انقلابی وارد عرصه شوند و زمینه تمدن‌سازی اسلامی در گام دوم انقلاب محقق شود.