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۲۶ فروردین ۱۳۹۸، ۱۳:۰۲

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران خبر داد؛

ارسال ۱۳۵ دستگاه ماشین آلات تخصصی به ۳ استان سیل زده

ارسال ۱۳۵ دستگاه ماشین آلات تخصصی به ۳ استان سیل زده

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از ارسال ۱۳۵ دستگاه ماشین آلات تخصصی به استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدلی، در حاشیه اعزام تجهیزات شهرداری تهران به استان سیل زده خوزستان با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به دنبال تدبیر شهردار تهران و معاون خدمات شهری از ابتدای بارش نزولات آسمانی در استان گلستان، این سازمان نسبت به اعزام تجهیزات و نیروی انسانی اقدام کرد، گفت: در اولین اعزام ۱۹ دستگاه به همراه ۲۵ نفر از نیروی انسانی سازمان مدیریت پسماند به استان گلستان اعزام شدند و تا دو روز گذشته در این استان مشغول به فعالیت بودند و سپس به تهران بازگشتند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با بیان اینکه هم اکنون ۱۰۰ نیروی انسانی به همراه ۱۲ دستگاه ماشین جهت پاکسازی به این منطقه اعزام شده‌اند، اظهار کرد: همچنین سومین کاروان به استان خوزستان در حال اعزام است که به همراه ۱۰ دستگاه کمک‌های جمع آوری شده مردمی و پرسنل سازمان مدیریت پسماند به استان خوزستان ارسال خواهد شد.

عبدلی ادامه داد: در قالب این تجهیزات ارسال شده گونی‌های خالی، دو خاور چکمه، بیل، مخزن زباله و اقلام مورد نیاز جهت پاکسازی ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به تجهیزات ارسال شده به استان لرستان، تصریح کرد: همچنین ۴۲ دستگاه ماشین آلات تخصصی به همراه ۱۲۵ نیروی انسانی به استان لرستان اعزام شده و در قالب کاروان‌های قبلی نیز ۳ بیل، ۷ کشنده، ۱۵ کامیون، ۵ خاور به همراه ماشین جمع آوری زباله براساس نیازهایی که معاون امور مناطق اعلام کرده‌اند، تهیه و به استان خوزستان جهت پاکسازی گل و لای اعزام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با بیان اینکه تا به امروز ۱۳۵ دستگاه ماشین آلات تخصصی به ۳ استان سیل زده ارسال شده است، عنوان کرد: ۳۵۰ نفر از نیروهای انسانی این سازمان جهت پاکسازی به استان‌های لرستان، گلستان و در نهایت خوزستان اعزام شده‌اند تا بتوانند شرایط زندگی برای مردم را فراهم کنند.

کد مطلب 4591500

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    نظرات

    • ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
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      خداوند به شما خیر بدهد

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