به گزارش خبرنگار مهر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، در بیانیهای به مناسبت آغاز سال جدید و اعیاد شعبانیه خط مشیها و اولویتهای کاری خود را در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد.
متن بیانیه منتشر شده بدین شرح است:
به نام مقلّب قلوب و محوّل احوال
مبارک باد آغاز سال ۱۳۹۸، سال رونق تولید، سال آغازین از چلّه دوم انقلاب، سالی که همین بهارش با خود نوید دورهای جدید در تحولات آبی و اقلیمی کشور عزیزمان دارد و روزهای آغازینش در تقارن با اعیاد فرخنده ماه رجب و شعبان برکت دوچندان یافته؛ سالی که گذشت، سال مهمی برای دو فریضه راهبردی امر به معروف و نهی از منکر بود؛ شروع تحولاتی جدّی در ساختار، رویکردها و بدنه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور و استان، و از طرفی اتفاقات خوبی که به طور ویژه به همت و تلاش فرد فرد مؤمنان و همشهریان دغدغه مند، و گروهها، سمنها و شوراهای فعال و متعدد امر به معروف و نهی از منکرمان شکل گرفت. و چشم ناظران را بیش از پیش به احیای این دو واجب مظلوم و فراموش شده سالیان گذشته روشن کرده است.
سالی که نقشههای پر خرج دشمنان دین و فرهنگ این ملت نیز به کمک ستاد احیا آمد! و به ارادهی الهی توانست فریضهی امر به معروف و نهی از منکر را –چه در حوزهی مسائل اجتماعی و چه آسیبهای کلان سیاسی و حاکمیتی- دست کم از منظر «اهمیت و ضرورت» برای افکار عمومی بیش از پیش تثبیت کند. که فرمود: «شکر خدایی را که دشمنان ما را از احمقها قرار داد…»
روند بروز رسانی و بازطراحی ساختار، رویکردها و شرح خدمات جدیدی که ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر استانی و شهرستانهای تابعه به اقتضای ورود به عصر چهل ساله دوم حیات انقلاب اسلامی ملزم به ارائه به جامعه هستند –و باید به طور شفاف به اطلاع افکار عمومی رسیده و در معرض مطالبهگری آحاد مردم قرار گیرد- همچنان و با جدیت ادامه دارد. به توفیق الهی و با تلاش جهادی و خالصانه همه ارکان، ردهها و عوامل و دستگاههای مسئولیتدار در ستادهای احیا، سال ۱۳۹۸ سالی متفاوت در تحقق هر چه بهتر اصل هشتم قانون اساسی تحت منویات سکّاندار امین و فرزانه انقلاب و نظام اسلامی، با بهرهگیری از همه ظرفیتهای شرعی و قانونی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.
از آنجا که اساساً رسالت نهادیِ ستاد امر به معروف و نهی از منکر، «احیای» امر به معروف و نهی از منکر و همگانی کردن آن بین آحاد مردم و اقشار و تعمیم موضوعی آن به همه معروفها و منکراتها است، و طبق تعالیم دینی و عرفی و قانونی حاکم بر کشور، «انجام» امر به معروف و نهی از منکر -ورای تکالیف قانونی که دستگاههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا قضائی و انتظامی بر عهده دارند- «حق» و «وظیفه» شرعی، شهروندی و قانونی مردم است، اینک در آغاز سالی نو و پر کار برای جامعه فعالان امر به معروف، رویکردهای زیر به عنوان خط مشیهای مورد اهتمام در حوزه احیای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران در سال ۱۳۹۸ به اطلاع همگان میرسد:
اولویت قرار دادن امر به معروف و نهی از منکر مسئولین
تسهیل و تقویت «مطالبهگری مردم و بخشهای دولت» از: دولت، کارگزاران و مسئولان نظام و سطوح مختلف حاکمیت؛ با اولویت بندی معروفها و منکرهای مهم
مردمی کردن بیش از پیش امر به معروف و نهی از منکر و تبدیل این گفتمان به فرهنگ عمومی در جامعه
احیا و ارتقای نگرش و بینش عمومی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و به ستادهای احیا، و توسعه دامنه مفهومی این فریضهی واجب به همه ی حوزهها و شئونِ: اجتماعی، اقتصادی، بین المللی، تمدنی، حکومتی و...
نگاه تخصصی به امر به معروف و نهی از منکر و مصادیق آن در دستگاهها و بخشهای مختلف
استفاده حداکثری از ابزار رسانه و فعالیتهای اجتماعی
تاکید بیشتر بر احیای امر به معروف و نهی از منکر (تسهیل، آموزش و فرهنگسازی) تا صِرف اجرای متمرکز آن توسط ستادها
تقویت و توسعه بهتر شوراها و گروهها، و فعالیت گروهی و جبههای در احیای امر به معروف و نهی از منکر، از طریق: جلب مشارکت مردم، بکارگیری پتانسیلهای دستگاههای استانی و شهرستانی و کارگروههای نخبگانی در موضوعات مختلف
تکیه بر اثرسنجی، بازخوردیابی و ابتکار و پویایی در اقدامات و فعالیتها در همه ردههای صف و ستاد.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران امیدوار است با همکاری دستگاهها و ردههای مرتبط در مرکز، شهرستانها و شوراهای تابعه در بخش دولت و مردم، و آحاد شهروندان و فعالان دینی و اجتماعی، بتواند فرمایش و مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش و تعمیق اصل «شفافیت» و «مطالبه پذیری» را ابتدا از خود شروع کرده و به بهترین نحو نقش حاکمیتی و ستادی خود را در اجرای این تحول بزرگ و ضروری در ارکان مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا نماید؛ و در چارچوبهای تعیین شده، خدمتگزار خوبی برای مردم مؤمن و پایدار ایران اسلامی در پیگیری و تسهیل تحقق افکار و مطالبات عمومی نسبت به پیدایش و گسترش خوبیها و از بین بردن هر گونه زشتی در جای جای جامعهمان باشد.
و لقد کتبنا فی الزّبور من بعد الذّکر انّ الارض یرثها عبادی الصّالحون
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران
فروردین ماه ۱۳۹۸ خورشیدی
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