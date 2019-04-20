به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان در همایش سراسری روحانیون، معین و معینه های کاروان‌های حج تمتع ۹۸ با بیان این که پدیده سیل توانست سیل عاطفه و علاقه مردم را نشان بدهد، اظهار داشت: گلستان و لرستان و خوزستان با حضور کارگزاران و مساعدت‌های آنها همراه بود و همین طور با تلاش نماینده محترم ولی فقیه کارهای خوب و شایسته ای انجام شد.

رشیدیان حج را واجبی دینی و بزرگ دانست و گفت: حج در ارتقای ارزش‌های دینی و اخلاق و معنویت تأثیر زیادی دارد و در شرایط که نظام اسلامی محور اساسی تهاجم علیه آن را تهاجم فرهنگی تشکیل می‌دهد حج اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب سال رونق تولید نام گذاری شده است و ما نیز در سازمان حج و زیارت این مسأله را تکلیف خود می‌دانیم و با توجه به هدف سازمان در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری تلاش کنیم و دفاتر کارگزاری که مشغول فعالیت هستند به شرایط بهتری برسند و در این راستا کمیته‌ای در سازمان حج راه اندازی شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به موفقیت ایران در مذاکرات با طرف سعودی خاطرنشان کرد: اولاً تمام تلاشمان این بود که مناسبات بین دو کشور را از بحث حج جدا کنیم در عین حالی که همه ما اعتقاد به مواضع حقه جمهوری اسلامی داریم و امسال به عنوان اولین سال در کمترین زمان ممکن به جمع بندی و توافق رسیدیم.

وی اضافه کرد: در تفاهم نامه‌ای که امضا شد جمعیت حجاج به ۸۴ هزار نفر افزایش یافت که با احتساب خدمه به بیش از ۸۶ هزار نفر می‌رسد، البته ۱۰ هزار نفر دیگر هم درخواست داده ایم که امیدواریم هرچه سریع‌تر با این مسأله نیز موافقت شود.

رشیدیان تصریح کرد: نکته دیگر بحث استقرار دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان بود که در این راستا هم به توافق رسیدیم و این دفتر نیز کار خود را برای انجام بهتر عملیات حج شروع کرد و نتیجه عملی این بحث اجاره سریع هتل‌ها و صرفه جویی نزدیک به ۵۰ میلیون ریال سعودی بود.

وی با بیان این که ارز مورد نیاز عملیات حج از طریق کشور ثالث انتقال پیدا خواهد کرد، گفت: با پیگیری‌هایی نماینده ولی فقیه و همین طور شخص رئیس جمهور موجب شد که مبلغ سفر حج از این میزان تجاوز نکند و با تدابیری که صورت گرفت میزان مبلغ تمام شده کمتر از دو برابر سال گذشته شد.

رئیس سازمان حج و زیارت تأکید کرد: نکته دیگری که در آنجا دنبال می‌شد بحث ایام تشریق بود، چراکه همکاری مناسبی در این عرصه صورت نمی‌گرفت که در مورد شفاف سازی خدمات مذاکره کردیم و تبیین و تدقیق خدمات نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.

وی افزود: به جز مراسم دعای کمیل که در مدینه در جوار حرم ائمه بقیع و مسجد نبوی برگزار می‌شد، با برگزاری بقیه مراسمات در هتل‌ها و چادرهای زائران ایران اعلام موافقت شده است.

رشیدیان با اشاره به موضوع اجاره مسکن خاطرنشان کرد: تلاش کردیم محل‌هایی را اجاره کنیم که منطبق با نیازهای حجاج و سیاست‌های اقتصادی باشد، تقریباً اکثر هتل‌های سال قبل را با قیمت مناسبت تر اجاره کرده ایم؛ مدیران و روحانیون باید تلاش کنند که مردم را با وضعیت جدید همراه کنند تا آنها بدانند که این هتل‌ها و مسائل تغذیه نهایت تلاش ما بوده است.

وی تصریح کرد: تمام تلاش ما این بود که با ضوابط و قواعدی که در عربستان حاکم است هتل‌ها را اجاره کنیم و اطلاع رسانی درست شما موجب می‌شود که خدماتی که زائران قبلاً هزینه‌های آنها را پرداخت کرده اند نمود بهتری داشته باشد.

رئیس سازمان حج و زیارت ابراز داشت: بر اساس آماری که برای حج مورد توافق قرار گرفت و با شرایطی که برای حج در نظر گرفته شده بود اقبال مردم بسیار بیشتر بود و در همان روز اول رکورد سال‌های قبل شکسته شد و تا الان نیز تقریباً بیش از ۹۸ درصد ظرفیت تکمیل شده است.

وی با بیان این که کارها در زمان مناسب شروع شده است، گفت: زائران امسال بیش از ۴۱ هزار نفر خانم و نزدیک به ۳۷ هزار نفر آقا هستند که باید نسبت به این مطلب عنایت ویژه ای داشته باشیم و سازماندهی و عملیات لازم برای خدمات را انجام بدهیم.

رشیدیان عنوان کرد: عملیات پروازی از ۲۰ نقطه پروازی شکل می‌گیرد و حرکت ما توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی است و با بیش از دو سوم آنها با شرکت‌های هواپیمایی قراردادها بسته شده و تلاش داریم که عملیات را در طول ۳۵ روز جمع کنیم ولی با توجه به برنامه‌های دولت سعودی نمی‌توانیم در این زمینه قول قطعی به مردم بدهیم.

وی بیان داشت: اعزام حجاج از ۱۷ تیر آغاز شده و تا ۱۴ مرداد ادامه دارد و بازگشت‌ها نیز از ۲۴ مرداد تا ۱۳ شهریور صورت می‌گیرد ولی امکان تغییر هم در این مسأله وجود دارد.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان این که با توجه به معاینات پزشکی انجام شده تعداد زیادی از زائران دچار برخی بیماری‌های جسمی هستند، گفت: از الان باید تذکرات لازم را در ارتباط با پیشگیری‌های لازم بدهیم به همین جهت درمان مشکلات و امراض باید هرچه سریع‌تر آغاز شود.

وی تأکید کرد: امسال عملیات حج در گرم‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود، کسانی که قند یا فشار خون دارند باید تمام تلاش خود را برای تناسب خود با مسائل آب و هوایی بکنند.

وی اضافه کرد: هدف اصلی حج احیای ارزش‌های معنوی و اخلاقی است، از این رو همه تلاش‌های ما در کنار حرکت شما قرار می‌گیرد تا بتوانیم به آن هدف برسیم و به همین جهت همکاری بین روحانیون و مدیران بسیار مهم است و از ظرفیت‌های بالقوه این سفر در جهت ارتقای وضعیت فرهنگی استفاده کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات نیز نرم افزاری با عنوان زائر یار داشتیم که اصلاحاتی در آن صورت گرفته که در حوزه بهره وری و خدمات مؤثر است و نسبت به این نرم افزار نیز عنایت داشته باشید.

وی با بیان این که با تغییرات قیمتی برابری ارز خرید کالا از عربستان مقرون به صرفه نیست، گفت: تلاش داریم که زائران وقت خود را در بازارها تلف نکنند و در زمینی که مهبط وحی است با گردش در بازارها فرصت خود را ضایع نکنند، تلاش داریم که با فروشگاه‌های اینترنتی موجود به توافق برسیم و آن را در اختیار زائران قرار بدهیم تا با مقایسه درست کالاها را درب منزل تحویل بگیرند.

رشیدیان خاطرنشان کرد: باید نسبت به مسأله قوانین عربستان توجیه باشید و زائران را نیز آگاه کنید، چراکه برخی اوقات زائران نسبت به مسائل موجود سخت گیرانه عربستان آگاه نیستند که موجب به وجود آمدن مشکلات زیادی می‌شود.

وی با بیان این که حج فرصتی بی بدیل برای وحدت و همدلی است، تأکید کرد: تلاش ما ساخت تمدن اسلامی در پرتو کعبه و حج و همچنین تلاش برای سربلندی بیشتر برای اسلام و نظام و انقلاب اسلامی برای زائران و همه خادمان است.