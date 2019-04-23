رسولیان با اعلام این خبر، درباره این مجموعه کتاب‌ها به خبرنگار مهر گفت: قرار است یک مجموعه ۴۰ جلدی رمان کودک تحت عنوان «ماجرای من و بقیه» تولید شود، که چهار جلد آن منتشر شده، و چهار جلد دوم آن در دست تهیه است.

وی افزود: چهار جلد نخست این مجموعه هفته پیش از زیر چاپ بیرون آمد و در نمایشگاه کتاب در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

این نویسنده درباره عناوین این چهار رمان گفت: «آپارتمان در آتش»، «یک مدرسه خفن»، «الاغ قرمز شاخدار» و «در خدمت آقا غوله» عناوین این چهار رمان کودک است که هر کدام به طور میانگین دارای ۱۱۰ صفحه هستند.

رسولیان گفت: این مجموعه رمان‌ها با موضوع آشنایی کودکان با مهارت‌های زندگی تهیه و توسط انتشارات مهرستان چاپ و منتشر شده است.

به گفته این نویسنده کودک و نوجوان، کار تهیه ۴ جلد بعدی این مجموعه آغاز شده و در آینده نزدیک شاهد انتشار آنها خواهیم بود.