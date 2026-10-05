کاهش رشد تورم در استان سمنان؛ جایگاه کشوری بهبود یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که استان سمنان از لحاظ رشد تورم وضعیت بهتری پیدا کرده است استانی که سال گذشته در مدت مشابه در رمزه سه استان بالای جدول در مقوله رشد تورم بود حالا در زمره پنج استان آخر از این شاخص قرار گرفته است.

طبق اعلام سازمان آمار ایران خراسان جنوبی، خراسان شمالی، لرستان و کرمانشاه در رتبه های آخر رشد تورم در کشورمان قرار دارند و بعد از آنها استان سمنان در جدول جای دارد.

طبق این آمارها میانگین نرخ رشد تورم ماهانه در کشورمان ۴.۲ درصد بوده که رشد ماهانه تورم در استان سمنان ۳.۳ درصد بوده است به معنای ساده تر تورم در استان طی شهریورماه نسبت به ماه قبل از آن ۳.۳ درصد رشد داشته است در حالی که در برخی استان ها مانند هرمزگان و گلستان رشد ماهانه تورم ۶.۷ درصد و ۶.۱ درصد بوده است.

در مقوله تورم سالانه نیز استان سمنان توانسته رتبه سیزدهم کشور را کسب کند میانگین تورم اعلامی از سوی سازمان آمار ایران حدودا ۷۴ درصد است که استان سمنان با تورم ۷۶.۷ درصد در جایگاه ۱۳ قرار دارد و استان های ایلام و لرستان با ۹۱.۴ و ۹۰.۳ درصد گرانترین و تهران با ۶۷ درصد ارزان ترین استان کشورمان بوده است.