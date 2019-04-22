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۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۰:۱۰

هم‌زمان با سالروز تاسیس سپاه پاسداران

«آیت‌الله میرعمادی» با فرماندهان سپاه لرستان دیدار کرد

«آیت‌الله میرعمادی» با فرماندهان سپاه لرستان دیدار کرد

خرم‌آباد- نماینده ولی‌فقیه در لرستان هم‌زمان با سالروز تاسیس سپاه پاسدارن با فرماندهان سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه همزمان با سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان با فرماندهان و کارکنان سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان دیدار کرد.

آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان ضمن قدردانی از خدمات سپاه پاسداران در عرصه‌های گوناگون به ویژه امداد رسانی در سیل اخیر گفت: در دوران دفاع مقدس هم سپاه پرچمدار ۸ سال جنگ تحمیلی بود و با کمک بسیج و سایر نیروهای مسلح جنگ را ظفر مندانه اداره کردند.

وی با بیان اینکه در دوران سازندگی سپاه کارهای بزرگ اقتصادی بزرگی را به سرانجام رساند، افزود: سپاه پاسداران در هر عرصه‌ای که تهدیدی متوجه انقلاب اسلامی باشد حضور یافته و زمینه عبور انقلاب و نظام را از شدید ترین طوفان‌ها و مصائب فراهم کرده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان نیز در این دیدار گفت: سپاه همواره برای مردم و کشور مایه خیر و برکت بوده و از همان ابتدای تشکیل، وظیفه پاسداری از انقلاب اسلامی را در مقابل توطئه‌های دشمنان بر عهده داشته است.

سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان هم اظهار داشت: اقدام اخیر ترامپ در قرار دادن نام سپاه در لیست تروریسم برداشته شدن آخرین پرده از چهره نفاق استکبار بود.

کد مطلب 4597568

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