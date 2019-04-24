تشکیل پلیس «امنیت اقتصادی» در راستای تحقق رونق تولید

سردار حسین اشتری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چرایی تشکیل پلیس امنیت اقتصادی، گفت: با توجه به تدابیر مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت رونق تولید و اقتصاد مقاومتی، درخواستی مبنی بر ایجاد پلیس امنیت اقتصادی در نیروی انتظامی داشتیم.
وی افزود: بعد از مطرح شدن این درخواست، ستاد کل نیروهای مسلح هم موافقت خود را با تشکیل پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد و در نهایت ما این جایگاه را در ناجا ایجاد و راه اندازی کردیم.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به هدف پلیس اقتصادی در جامعه، گفت: امیدوارم که بتوانیم با قدرت و اشراف بیشتر با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم و از طرفی هم بتوانیم آنجایی که برای کمک به رونق تولید و اقتصاد مقاومتی حضور پلیس لازم باشد، با تمام توان حضور داشته باشیم.
سردار اشتری تصریح کرد: امید دارم بعد از فعالیت پلیس اقتصادی در جامعه، مردم هم کم کم نتیجه این پلیس تخصصی را ببینند و همچنین شاهد رونق کسب و کار را در حوزههای اقتصادی باشیم.
وی با اشاره به تأمین بودجه تشکیل پلیس اقتصادی، گفت: برای تأمین بودجه پلیس اقتصادی درخواست تخصیص بودجه داشتیم و این موضع را هم در مطالبات خود به دولت اعلام کردهایم.
فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: ما مثل هر سال مطالبات خود را به دولت ارائه میدهیم و امیدواریم این بار دولت بودجه را تمام و کمال پرداخت کند اما همچنان در مضیقه هستیم.
وی با اشاره به قول دولتیها مبنی بر پرداخت هرچه سریعتر بودجه ناجا، گفت: امیدواریم که بنا به قولهایی که دولت داده است، تا یک ماه آینده بخشی از کسری بودجه را جبران کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، دولت برای ناجا در لایحه پیشنهادی سال ۹۸ بودجهای برابر با حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده در حالی که در سال قبل بودجه در نظر گرفته شده بیش از ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی افزایشی معادل حدود ۳ هزار میلیارد تومان، اما بر اساس گفته فرمانده نیروی انتظامی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، محقق شدن بودجه وضعیت خوبی نداشته است.
سردار اشتری در پایان تاکید کرد: امیدواریم که با افزایش ۳ هزار میلیاردی بودجه ناجا در سال ۹۸ وضعیت پلیس نسبت به سال ۹۷ بهتر باشد تا هم پلیس اقتصادی بتواند برای مقابله با مفاسد اقتصادی به میدان آید و هم دیگر بخشهای پلیس با کمبود نیرو و تجهیزات مواجه نشوند.
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