پیگیری تخلف سرویس های ارزش افزوده و دستکاری رای مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی پیرو سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «دستگاههای مختلف و صدا و سیما نباید نوع کاری از قبیل بخت آزمایی را ترویج کنند»، در توئیتر نوشت: رهبری اتمام حجت فرمودند. از این پس با جدیت بیشتری بخت آزمایی ها، تخلفهای ارزش افزوده و دستکاری رأی مردم را پیگیری خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: گفته بودیم که از حق الناس کوتاه نمی آییم.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: سال گذشته ۵ شرکت با عضویت اجباری مردم در سرویسهای ارزش افزوده، ۳۳ میلیارد تومان به جیب زده بودند که البته آن پولها باز پس گرفته شد و به مردم بازگرداندیم. مدیران ۵ شرکت بازداشت شدند.
جهرمی گفت: غیررسمی به من گفتهاند که پشت هر ۵ شرکت، یک گروه فعال بوده است؛ انتظار داریم گزارش آن به مردم داده شود.
وزیر ارتباطات روز گذشته نیز به اپراتورهای موبایل دستور داد که مانع ادامه برگزاری مسابقات غیرمشروع بختآزمایی در تلویزیون شوند.
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