به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصومعلیزاده با تشریح برنامههای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان در هفته همدان، اظهار کرد: جشنواره گیاهان دارویی «حکیم هزاره» با هدف معرفی ظرفیتها و توانمندیهای فعالان این حوزه، عرضه فرآوردههای گیاهی و تقویت تعامل میان تولیدکنندگان، پژوهشگران و علاقهمندان برگزار میشود.
وی افزود: همزمان با برگزاری این رویداد کارگاههای تخصصی روزانه با حضور استادان حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی پیشبینی شده است که در آن تازهترین دستاوردها و دانشهای تخصصی این حوزه ارائه خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان ادامه داد: تورهای تخصصی بازدید از باغ گیاهان دارویی، موزه تاریخ پزشکی و سلامتکده طب ایرانی نیز در حاشیه این جشنواره برگزار میشود.
معصومعلیزاده گفت: این تورها ویژه علاقهمندان، راهنمایان گردشگری، مدیران و کارشناسان دفاتر خدمات مسافرتی، فعالان گردشگری و دیگر مخاطبان برنامهریزی شده و هدف آن معرفی ظرفیتهای علمی، درمانی و گردشگری سلامت استان همدان است.
وی توسعه گردشگری تخصصی و ایجاد پیوند میان فعالان حوزه گردشگری با مراکز علمی و درمانی را از دیگر اهداف اجرای این تورها برشمرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان همچنین از برگزاری تور گردشگری «بنهبازار و گذر فرهنگی» در سوم شهریورماه خبر داد و افزود: این برنامه از ساعت ۱۶ و به همت انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری استان همدان از آرامگاه باباطاهر آغاز میشود.
وی اظهار کرد: شرکتکنندگان در این تور با بخشی از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهر همدان و فضاهای ارزشمند تاریخی آن آشنا میشوند.
معصومعلیزاده برگزاری نشست «محور گردشگری غرب کشور» را از دیگر برنامههای هفته همدان عنوان کرد و گفت: در این نشست معاونان اقتصادی استانداریها، مدیرانکل میراثفرهنگی، شهرداران، روسای شوراهای اسلامی مراکز استانها، مدیران صداوسیما و روسای اتاقهای بازرگانی استانهای کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام حضور خواهند داشت.
وی افزود: این نشست در ادامه جلسات سالهای گذشته و با هدف افزایش همکاری میان استانهای غربی همافزایی ظرفیتهای گردشگری منطقه و فراهمسازی زمینه توسعه محور گردشگری غرب کشور برگزار میشود.
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