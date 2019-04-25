سرانه ورزشی هر شهروند همدانی ۷۲ سانتی مترمربع است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جهانشیر صبح پنج شنبه در گردهایی دبیران سازمان‌های مردم نهاد جوانان و هیئت‌های ورزشی با وزیر ورزش و جوانان گفت: همدان از قدیم ظرفیت عظیمی‌در ورزش داشته و مردم این استان علاقمند به ورزش هستند.

جهانشیر به سیل اخیر اشاره و با بیان اینکه جامعه بزرگ ورزش و جوانان همدان در سیل اخیر واژه آتش به اختیار را به خوبی معنا کردند، گفت: اداره کل ورزش و جوانان همدان در پشتیبانی از سیل زدگان فعالیت‌های خوبی داشت.

وی با اشاره به وقوع سیل و اقدامات انجام شده در کمک رسانی به سیل زدگان لرستان اظهار کرد: در همان ابتدای وقوع سیل گروه جهادی ورزشکاران و کارکنان ورزش و جوانان همدان و هیئت‌های باستانی و همگانی به منظور یاری و کمک به سیل زدگان به لرستان رفتند و در پلدختر و معمولان مستقر شدند.

محسن جهانشیر در ادامه به شرایط ورزش استان همدان اشاره کرد و افزود: سرانه ورزشی هر شهروند همدانی قبل از انقلاب ۶.۸۱ سانتی متر بود که با افزایش فضاهای ورزشی در ۴۰ سال اخیر امروز سهم هر شهروند همدانی از سرانه‌های ورزشی به ۷۲ سانتی متر رسیده است.

تلاش برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی در استان همدان

جهانشیر خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد اهداف ورزش استان شد و افزود: چند پروژه نیمه تمام ورزشی در استان وجود دارد که یکی از اهداف در استان همدان اتمام این پروژه‌ها تا پایان دولت دوازدهم است.

وی در ادامه به نقش سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد و افزود: راه برون رفت کشور از گردنه سخت کنونی و توسعه آن در توجه بیشتر به جوانان و کاهش بار مسئولیت از شانه‌های دولت و واگذاری امور به سمن‌ها است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: در حال حاضر ۱۰۷ سازمان مردم نهاد در استان همدان دارای مجوز هستند و فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره وام‌های حوزه اشتغال زایی جوانان گفت: در سال رونق اقتصادی توجه ویژه ای به حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی شد و سال گذشته در همین راستا به سازمان‌های مردم نهاد جوانان که در حوزه کارآفرینی فعالیت دارند ۲۳ مورد تسهیلات اشتغالزایی به مبلغ ۲۱ میلیارد ریال پرداخت شد.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزش مهارت‌های زندگی برای زوج‌های جوان گفت: سال گذشته در راستای تحکیم خانواده ۱۲۳ کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی قبل و بعد از ازدواج برگزار شد.

توسعه ورزش بانوان و استفاده بیشتر از ظرفیت جوانان

جهانشیر از توسعه ورزش بانوان و استفاده بیشتر از ظرفیت جوانان به عنوان دو اولویت مهم ورزش استان یاد کرد و افزود: ورزش بانوان در استان همدان از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و آخرین نمونه این مهم کسب ۱۲ مدال ارزشمند در بازی‌های آسیایی و پا را آسیایی جاکارتا توسط بانوان همدانی بود.

محسن جهانشیر به حوزه ورزش قهرمانی نیز اشاره کرد و افزود: ورزشکاران همدانی در عرصه‌های ملی و بین المللی درخشان ظاهر شده‌اند به طوری که ورزشکاران همدانی سال گذشته در مسابقات بین المللی ۷۸ مدال کسب کردند و ۱۲۶ نفر به عضویت تیم‌های در آمدند.

وی شمار ورزشکاران بیمه‌شده در استان همدان را ۸۶ هزار و ۲۵۰ نفر اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۴۷ هیئت ورزشی استانی و ۳۲۹ هیئت ورزشی شهرستانی در استان همدان مشغول فعالیت هستند و ۱۰۱ تیم از همدان در لیگ‌های حرفه‌ای حضور دارند.

وی با بیان اینکه سال گذشته همدان میزبان ۱۰۰ رویداد ورزشی بود، تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان همواره به ورزش همدان نگاه ویژه ای داشته و همدان با توجه به زیر ساخت‌های که دارد می‌تواند میزبان مسابقات بیشتری در سطوح ملی و فراملی باشد.