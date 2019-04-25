پخش زنده مراسم اختتامیه جشنواره جهانی فیلم فجر از ۲ شبکه تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر امروز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ با حضور مهمانان خارجی و داخلی، داوران بخش‌های مختلف و اهالی رسانه در تالار وحدت برگزار می شود.

این مراسم از شبکه نمایش و آی فیلم به عنوان شبکه های تخصصی فیلم و سریال، به صورت زنده پخش خواهد شد. شبکه آی فیلم به چهار زبان انگلیسی، فارسی، عربی و دری در سراسر دنیا قابل دسترسی است و علاقه مندان کشورهای مختلف می توانند عصر امروز ساعت ۱۸ پخش زنده مراسم اختتامیه این جشنواره را از این شبکه ها شاهد باشند.

کارگردانی مراسم اختتامیه را کیوان کثیریان و مجید توکلی بر عهده دارند.

همچنین مردمی که در «گذر سینما» واقع در خیابان برادران مظفر جنب سینما فلسطین حضور دارند می توانند پخش زنده را از آنجا نیز دنبال کنند.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) به دبیری رضا میرکریمی در تهران در حال برگزاری است.