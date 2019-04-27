به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که قرار بود تکلیف وضعیت مدیریت و مالکیت تیم لیگ برتری فوتسال قم طی هفته گذشته مشخص شود اما هنوز این اتفاق رخ نداده است و ادامه وضعیت مبهم در مورد مالکیت این تیم بر آینده نماینده فوتسال قم تأثیر منفی می‌گذارد.

اداره کل ورزش و جوانان استان قم در مورد رسول قلی زاده و سید امیر آقایی مدعیان مالکیت تیم فوتسال سوهان محمد سیما نقش تعیین کننده دارد و قرار بر این بود که تا پایان هفته گذشته وضعیت مالکیت این تیم مشخص شود اما هنوز در این باره نتیجه‌ای به دست نیامده است.

این وضعیت هم بر برنامه‌های آماده سازی تیم سوهان محمد سیما برای فصل جدید لیگ برتر فوتسال اثر منفی می‌گذارد و هم شرایط را برای جدایی بازیکنان مهیا می‌کند به طوری که چند باشگاه لیگ برتری پرونده نقل و انتقالات خود را گشوده‌اند و در حال جذب بازیکنان مد نظر خود هستند.

چند بازیکن مهم و اثرگذار تیم سوهان محمد سیما نیز به طور بدیهی مورد توجه تیم‌های دیگری قرار دارند و اگر وضعیت مدیریت و منابع تیم سوهان محمد سیما در فصل آتی مشخص نشود عجیب نیست که شاهد جدایی یک یا چند بازیکن مهم تیم سوهان محمد سیما باشیم.

فصل جدید لیگ برتر فوتسال ایران تیرماه آغاز می‌شود و تیم‌های حاضر در لیگ طی روزهای آینده تمرینات بدنسازی خود برای فصل جدید لیگ برتر را کلید می‌زنند اما وضعیت نماینده فوتسال قم همچنان مبهم و در انتظار تعیین تکلیف اداره ورزش و جوانان است.