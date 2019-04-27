اعضای بدن کودک مرگ مغزی مشهدی به ۳ بیمار اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ظهر شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: عمل اهدا عضو نوروز ارغوان اکرمی ۶ ساله پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصر یه مشهد انجام شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه‌های زنده یاد ارغوان اکرمی به کودک ۷ ساله ساکن تربت حیدریه و پسر بچه ۱۲ ساکن قوچان که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد این کودک نیز در بیمارستان بوعلی سینا شیراز به کودک ۱۱ ساله ساکن تهران پیوند و به وی زندگی دوباره بخشید.