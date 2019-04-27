شمار تماشاگران سینمای آمریکا کاهش یافت/ روز ناخوش گیشه هالیوود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ حدود ۲۶۶ میلیون نفر راهی سینماها شدند، اما این رقم به نسبت مدت مشابه در سال پیش کاهشی ۱۶ درصدی دارد.

در حالی در این مدت فروش گیشه‌ها به رقم ۲.۴ میلیارد دلار رسیده است که بهای بلیت سینما نیز ۱۵ سنت کاهش یافته و به قیمت ۹ دلار فروخته می‌شود.

درآمد سینماها در آمریکای شمالی در سال ۲۰۱۸ به ۱۱.۸۵ میلیارد دلار رسید که بالاترین رکورد در تاریخ هالیوود است. این فروش با میانگین بهای بلیت حدود ۹.۱۱ دلار کسب شد.

در همین حال گروه‌های سنی ۱۸ تا ۲۴ و ۲۵ تا ۳۴ سال بیش از ۵۰ درصد آمار فروش بلیت را در این بازه زمانی به خود اختصاص دادند و بیشترین رشد فروش بلیت را نسبت به قبل رقم زدند، اما از سوی دیگر بیشترین کاهش در گروه سنی ۵۵ سال به بالا دیده شد که شمار آنها با کاهش ۲ درصدی به پنج درصد تماشاگران سینماها رسید.