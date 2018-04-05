باکس آفیس جهانی سال ۲۰۱۷ رکورد زد/ کاهش فروش سینما در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فروش سینما در سطح جهان با رسیدن به رقم ۴۰.۶ میلیارد دلار به یک رکورد دست یافت که فروش میان آن در چین یکی از عوامل مهم آن بوده است. در عین حال در آمریکای شمالی و کانادا این رقم پایین‌ترین رقم در سال‌های اخیر بوده است.

بازار داخلی آمریکا با کاهش ۲ درصدی به رقم ۱۱.۱ میلیارد دلار دست یافت که در مقایسه با رکورد ۱۱.۶ در سال ۲۰۱۶ نشان دهنده کاهش است.

در عین حال بالاتر رفتن قیمت بلیت به این کاهش توجه مخاطبان به سینماها کمک کرد. این در حالی است که آمار تعداد بلیت فروش رفته با کاهش ۶ درصدی به رقم یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون قطعه بلیت کاهش یافت و شمار مخاطبان پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۹۵ را نشان داد.

این در حالی است که آمار نشان دهنده افزایش رشد مخاطبان خانگی بوده و تماشای فیلم‌های سینمایی در منزل به رقم ۴۷.۸ میلیارد رسید که رشدی ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. این نشان دهنده موفقیت سرویس‌های استریم و آنلاین است.

آمار تماشای دیجیتال سینمایی با رشدی ۲۰ درصدی در آمریکا روبه رو شده و این آمار در سطح جهانی افزایش ۴۱ درصدی را کسب کرده است. آمار مخاطبان ویدیویی نیز با افزایشی ۳۳ درصدی روبه رو شده و به رقم ۴۴۶.۸ میلیون رسیده است.

در عین حال در مقایسه با آمار سال ۲۰۱۶ شمار سینماروهای بین سن ۱۸ تا ۲۴ در آمریکا با کاهشی ۲۸ درصدی روبه رو شده در حالی که مخاطبان سینما بین سال‌های ۱۲ تا ۱۷ نیز کاهشی ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. مخاطبان بالای ۴۰ سال اما افزایش داشته‌اند.