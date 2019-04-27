به گزارش خبرنگار مهر داریوش نویدگویی مدیر کمیته فعالیت‌های فرهنگی نمایشگاه کتاب صبح امروز ۷ اردیبهشت ماه در نشست خبری درباره علت تغییر اسامی برخی از سالن‌های نمایشگاه کتاب عنوان کرد: من به شخصه به نویسندگان و زنده یادانی چون ایرج افشار، سیمین دانشور و توران میرهادی علاقه بسیار دارم و نمایشگاه جایی برای یاد از آنهاست اما اینکه برخی از ناشران گفته اند اسامی این افراد بر روی سالن‌ها قرار گرفته و برای برنامه‌های آنها با این برنامه به آنها اطلاع رسانی شده و پس از این اسامی تغییر کرده باید بگویم در بحث نامگذاری تنها یک فرد تصمیم نمی‌گیرد. تمام زوایای این کار در کارگروهی و کمیته‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد و درباره آن تصمیم گیری می‌شود. در نتیجه باید این موضوع را نیز برای این تغییرات در نظر داشت.

مدیر کمیته فعالیت‌های فرهنگی نمایشگاه کتاب همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره مردمی نبودن برنامه‌های این کمیته و برگزار نشدن رویدادهایی مانند رونمایی کتاب و جشن امضای آن در میان مردم و در سالن‌های شبستان و … عنوان کرد: شاید از زاویه‌ای این مسئله هیجان انگیز باشد اما در همین یکی دو روزه برگزاری نمایشگاه برخی از ناشران از برنامه‌های این چنین ناشران دیگر که منجر به شلوغی و ممانعت از فعالیت آنها شده است، گلایه داشتند. نمونه اش برنامه جشن امضای ناشری بود که صف آن به شکل نامناسبی تا طبقه دوم نمایشگاه کتاب کشیده شده بود و اعتراضاتی را به همراه داشت در نتیجه برای اجرای چنین برنامه‌هایی باید این دست مقدورات را مدنظر داشت.

نویدگویی همچنین در بخش دیگری از نشست خبری خود تصریح کرد: کمیته علمی فرهنگی در ایام نمایشگاه کتاب بیش از یک صد اثر تازه را در دست رونمایی داشته و دارد و تدارکی دیده است تا نویسندگان و هنرمندان و ناشران این کتاب‌ها بتوانند با مخاطبانشان از نزدیک دیدار داشته باشند.

وی همچنین از تدارک برنامه‌هایی برای ایجاد فضای شاد و مفرح برای بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب خبر داد.