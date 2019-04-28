پیگیری ثبت ملی خاک سرخ جزیره هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی به مناسبت روز ملی خلیج فارس از اهمیت ثبت ملی محصولات جغرافیایی علی الخصوص «مروارید خلیج فارس» سخن گفت و اظهار داشت: در دو سال اخیر از طریق این سازمان برای ثبت مروارید بندرلنگه با عنوان «مروارید خلیج فارس» اقداماتی انجام شد که خوشبختانه سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) در ۳۰ مهرماه سال گذشته در اقدامی نام خلیج فارس را به مالکیت ایران با پیشوند مروارید به ثبت جهانی رساند.

قاسمی افزود: با ثبت جهانی انجام شده دیگر هیچ دولت، کشور و سازمانی نمی‌تواند نام دیگری را پیوست خلیج فارس کند.

وی در ادامه به فرآیند ثبت ملی و بین‌المللی این محصولات اشاره کرد و بیان داشت: اظهارنامه ثبت نشان جغرافیایی که از لحاظ مرغوبیت، قابلیت تولید و صادرات، تنها در مناطق خاص دارند توسط متقاضی و کارشناسان حوزه آموزش و پژوهش سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان به انضمام خلاصه‌ای از معرفی محصول و ویژگی‌های آن به دفتر مالکیت فکری و معنوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌گردد.

قاسمی افزود: پس از بررسی و ارزیابی دفتر مالکیت معنوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار نامه ثبت نشان جغرافیایی محصول، در قوه قضائیه ثبت می‌گردد و پرونده این ثبت در نهایت براساس موافقت نامه لیسبون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری ارسال و با پرداخت هزینه توسط دولت، ثبت جهانی می‌شود.

وی اظهار داشت: انحصار در صادرات این محصولات و کالای ثبت شده، افزایش ارزش افزوده محصول و حفظ حریم کالا به نام منطقه ثبت شده، از مهمترین مزایای ثبت بین‌المللی محصول است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان اعلام کرد: این سازمان تاکنون سه محصول «مروارید خلیج فارس»، «خرمای پیارم حاجی آباد» و «نارنگی سیاهو» را ثبت جهانی کرده و اکنون پیگیر ثبت ملی و بین المللی «خاک سرخ هرمز» است که اقدامات اولیه آن انجام شده است.