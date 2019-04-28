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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۲۵

توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛

نشست علمی «آل احمد، روشنفکران و داستان غرب‌زدگی» برگزار می‌شود

نشست علمی «آل احمد، روشنفکران و داستان غرب‌زدگی» برگزار می‌شود

نشست علمی «آل احمد، روشنفکران و داستان غرب‌زدگی» با سخنرانی محمدرجبی، محمدرضا کائینی و محمدحسین دانایی توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی «آل احمد، روشنفکران و داستان غرب‌زدگی» توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، روز دوشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه جاری برگزار می‌شود.

در این نشست علمی محمد رجبی با موضوع «سرمایه‌داری به مثابه تمامیت غرب‌زدگی»، محمدرضا کائینی با موضوع «یافته‌هایی درباره نظریه (غربزدگی)» و محمدحسین دانایی با موضوع «غرب‌زدگی و روشنفکری وارداتی» به ارائه مطالب خود می‌پردازند.

دبیر علمی این نشست، محمدسجاد صفار هرندی است.

نشست علمی «آل احمد، روشنفکران و داستان غرب‌زدگی» توسط گروه غرب‌شناسی با همکاری گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، روز دوشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه جاری از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ در محل سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، خیابان پژوهشگاه(۲)، پلاک ۲ برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این نشست علمی بلامانع است.

کد مطلب 4602306

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