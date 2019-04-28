برگزاری رویداد فرصت طلایی تجارت با نفت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، طی ماههای اخیر، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در فروش نفت خام از سوی مسئولان دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر کارشناسان مرتبط معرفی شده است. شرکت ملی نفت ایران با همکاری بورس انرژی، این فرصت را برای تجار و شرکتهای خصوصی فراهم کرده است تا در محیطی رقابتی، محصولاتی نظیر نفتخام و میعانات گازی صادراتی ایران را با قیمت مناسبی خریداری کنند و بتوانند در بازارهای بینالمللی به تجارت بپردازند. هماکنون این عرضهها بهصورت هفتگی در بورس انرژی انجام و جزئیات مربوط به عرضه نفتخام و میعانات گازی در بورس انرژی در پایگاه اینترنتی شرکت ملی نفت ایران به نشانی bourse.nioc.ir اطلاع رسانی میشود.
از مهمترین جذابیتهای بورس انرژی برای معاملات نفتخام و میعانات گازی، امکان ورود آسان خریداران خصوصی داخلی و خارجی به این سازوکار، مخفی بودن هویت خریداران و امکان تسویه اعتباری بهای محمولههای نفتی است که تسهیلات مناسبی را برای تجار خواهان خرید نفت ایران فراهم میکند.
در همین راستا همزمان با نخستین روز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، رویدادی با موضوع «فرصت طلایی تجارت با نفت ایران» برگزار خواهد شد. در این رویداد نمایندگان شرکت ملی نفت و بورس انرژی ایران، فرایند خرید نفت از بورس را تشریح میکنند و به ابهامات خریداران پاسخ میدهند. این رویداد در تاریخ ۱۱ اردیبهشت، ساعت ۱۴ الی ۱۷ در سالن مروارید نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار میشود.
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