به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی شهادت روحانی همدانی توسط اراذل و اوباش که با امضای آیت الله محمد یزدی منتشر شد بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبر شهادت دردناک و دل‌خراش روحانی حوزه علمیه همدان، حجت الاسلام مصطفی قاسمی (ره) که مظلومانه در جنایتی آشکار به وقوع پیوست، موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.

از مقامات امنیتی و انتظامی انتظار می‌رود با توجه به خدمات، روشنگری‌ها و استقامت روحانیت، برخورد قاطعانه و عبرت‌آموز با این‌گونه تحرکات صورت گیرد. اگرچه بنا بر اخبار واصله عامل این جنایت در زمان کوتاهی به مکافات عمل خویش گرفتارشده و در درگیری با مأموران انتظامی به هلاکت رسیده است اما باید شدیداً با عوامل پشت‌صحنه و پنهان این‌گونه حوادث برخورد شود.

متأسفانه برخی از اشرار و همفکران این قاتل همچنان در فضای مجازی جولان می‌دهند و فضای تهدید و رعب ایجاد می‌کنند. لازم است طرح‌های نظارتی و کنترلی برای سالم‌سازی فضای مجازی قاطعانه‌تر اجرایی شوند تا اخلاق، غیرت دینی، امنیت و آرامش مردم در این فضای آشفته و بی کنترل به قهقرا و نابودی کشانده نشود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این حادثه غم‌انگیز را به خانواده آن مرحوم و حوزه‌های علمیه استان همدان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از درگاه ایزد منان رحمت و مغفرت واسعه الهی مسئلت می‌نماید و رجاء واثق دارد مردم ولایتمدار و انقلابی همدان با حضور گسترده در تشییع و دیگر مراسم‌های گرامیداشت این شهید عزیز، نام و یاد آن شهید را به یک مانور باشکوه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل خواهند نمود.