محکومیت قتل امام جماعت مسجد باغ فیض توسط حوزه علمیه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه علمیه استان تهران با صدور پیامی، جنایت غم‌انگیز قتل مظلومانه حجت‌الاسلام ولی‌الله حیدری، روحانی خدوم و انقلابی را در محراب مسجد محکوم کرد و خواستار پیگیری فوری و برخورد قاطع با عوامل این حادثه دردناک شد. در این پیام، ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار آن مرحوم، بر عزم حوزه علمیه برای حمایت از طلاب و روحانیون مظلوم و پیگیری ماجرا تا حصول نتیجه تأکید شده است.

در ادامه متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا

تعرض ناجوانمردانه به ساحت مقدس روحانیت و قتل مظلومانه و شهادت گونه روحانی خدوم و انقلابی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ ولی الله حیدری رحمت الله علیه در محراب مسجد و در حضور مومنین نمازگزار، عواطف و احساسات عموم مردم عزیز و مومن و بویژه طلاب و روحانیون را جریحه دار نمود که ((بأی ذنب قتلت)).

این حادثه دردناک یک بار دیگر صلابت و از خود گذشتگی روحانیت و طلاب مجاهد و مردمی بودن این قشر فداکار و خدوم و نجیب را نشان داد.

مدیریت حوزه علمیه استان تهران ضمن محکومیت شدید این جنایت هولناک و تشکر از مردم عزیز و نمازگزاران مسجد که در دستگیری قاتل، همیار پلیس بودند، از مسئولین قضائی، امنیتی و انتظامی می خواهد که در اسرع وقت ضمن روشن ساختن انگیزه قاتل و احیاناً معاونین و آمرین این جنایت، نسبت به برخورد قاطعانه با آنها و موارد مشابه قبل اقدام انقلابی و عاجل نمود و زمینه های رفع نگرانی مردم عزیز را فراهم نمایند.

در این مجال لازم است ضمن عرض تسلیت و همدردی با خانواده و فرزندان داغدار این روحانی خدوم اعلام نماییم که حوزه علمیه در مقابل مظلومیت طلاب و خادمان حقیقی مردم کوتاه نمی آید و پیگیر این مسئله تا رسیدن به نتیجه نهایی خواهد بود.