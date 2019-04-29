دعوت از ۱۱ اسکیت باز قمی به اردوی تیم ملی نوجوانان

حمیدرضا جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی تیم ملی این لاین هاکی نوجوان به منظور شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا در این رده سنی برنامه ریزی شده است و استان قم در دعوت شدگان به این اردو سهم قابل توجهی دارد.

وی افزود: ۱۱ اسکیت باز قمی به اردوی تیم ملی این لاین هاکی نوجوانان دعوت شده‌اند و حضور این تعداد اسکیت باز از قم در اردوی ملی حاصل سرمایه گذاری طولانی مدت قم روی رشته اسکیت هاکی در سال‌های اخیر است.

رئیس هیئت اسکیت استان قم گفت: ایلیا حمزه، سبحان خدایاری، علی مغیثی، امیر رسول حاجی اقا جانی، محمد مهدی اصفهانی، سید علی سبط النبی، امیر مهدی فرجودی، امیر حسین رنجبر، امیر محمد فرجودی، محمد جواد جعفری و طاها علامه دعوت شدگان قمی به این اردو هستند.

جلیلی بیان داشت: همچنین ۱۲ ورزشکاران استان قم جهت شرکت در کلینیک هاکی رو یخ و این لای هاکی در رده سنی جوانان نیز فراخوانده شده‌اند که طاها واحد، محمد صالح رحیمی، امیر محمد فرجودی، امیر حسین قاسمیان، شهراد شیشه‌ای، حمیدرضا انیسی، سید مجتبی سبط النبی، امیر علی سپهری، ایلیا حمزه، علیرضا خاکی، سبحان خدایاری و محمد جواد جعفری این نفرات را تشکیل می‌دهند.

وی عنوان کرد: تیم‌های اسکیت این لاین هاکی استان قم در سال‌های اخیر به طور متوالی در لیگ برتر کشور حضور داشته‌اند و این شاخه از رشته اسکیت در قم فعال است و طرفداران قابل توجهی نیز جذب کرده است.