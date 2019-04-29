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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۱۶

شوراهای برتر شهرستان دشتی تجلیل شدند

شوراهای برتر شهرستان دشتی تجلیل شدند

دشتی - در آئینی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی از شوراهای برتر شهرستان دشتی تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتی صبح دوشنبه در مراسم روز شوراها ضمن تبریک این روز از تلاش‌های شوراها تقدیر کرد و اظهار داشت: در سال گذشته با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و شوراها کارهای خوبی در جهت رفع موانع تولید و اشتغال صورت گرفت.

عبدالله نادری افزود: در همین مدت با پیگیری‌های صورت گرفته بیش از ۹۰۰ فرصت شغلی در سطح شهرستان ایجاد شد.

وی بیان کرد: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری بنام «رونق تولید» نامگذاری شد باید تلاش و کوشش خود را بیشتر کنیم.

نادری با تاکید بر اینکه موانع سرمایه گذاری برطرف شود، گفت: شهرستان دشتی در زمینه گردشگری، صنعت، کشاورزی و غیره از ظرفیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد نیروگاه‌های خورشیدی استان در دشتی احداث شده است، ادامه داد: مدیران مکلف به فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه گذاران هستند تا اشتغال در شهرستان صورت بگیرد.

نادری تصریح کرد: مسئولین نظرات شوراها را مد نظر قرار دهند و مشکلات آنها بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

فرماندار دشتی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد مصوبات سفرهای روستایی سال گذشته اجرایی شده است، اضافه کرد: در سال جاری نیز سفرهای روستایی با رویکرد اقتصادی آغاز شده است و در این سفر از نزدیک مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی بررسی می‌شود.

در پایان از شوراهای اسلامی برتر شهر و روستا با اهدا هدایایی از آنها تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 4603173

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