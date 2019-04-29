شوراهای برتر شهرستان دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتی صبح دوشنبه در مراسم روز شوراها ضمن تبریک این روز از تلاش‌های شوراها تقدیر کرد و اظهار داشت: در سال گذشته با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و شوراها کارهای خوبی در جهت رفع موانع تولید و اشتغال صورت گرفت.

عبدالله نادری افزود: در همین مدت با پیگیری‌های صورت گرفته بیش از ۹۰۰ فرصت شغلی در سطح شهرستان ایجاد شد.

وی بیان کرد: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری بنام «رونق تولید» نامگذاری شد باید تلاش و کوشش خود را بیشتر کنیم.

نادری با تاکید بر اینکه موانع سرمایه گذاری برطرف شود، گفت: شهرستان دشتی در زمینه گردشگری، صنعت، کشاورزی و غیره از ظرفیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد نیروگاه‌های خورشیدی استان در دشتی احداث شده است، ادامه داد: مدیران مکلف به فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه گذاران هستند تا اشتغال در شهرستان صورت بگیرد.

نادری تصریح کرد: مسئولین نظرات شوراها را مد نظر قرار دهند و مشکلات آنها بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

فرماندار دشتی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد مصوبات سفرهای روستایی سال گذشته اجرایی شده است، اضافه کرد: در سال جاری نیز سفرهای روستایی با رویکرد اقتصادی آغاز شده است و در این سفر از نزدیک مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی بررسی می‌شود.

در پایان از شوراهای اسلامی برتر شهر و روستا با اهدا هدایایی از آنها تجلیل به عمل آمد.