به گزارش خبرنگار مهر، قلی اللهقلیزاده ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گردنهی المآغاجی در جادهی کلیبر- اهر از محل بودجهی متمرکز وزارت راه و شهرسازی اصلاح میشود.
وی افزود: خط جدیدی به طول بیش از ۴ کیلومتر از کارخانهی نفلین سینیت تا نزدیکی روستای پیغام احداث میشود که بهعنوان مسیر برگشت این جاده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که پروژه گردنهی المآغاجی دقیقاً چه زمانی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد؟ گفت: اصلاح بنا بر این است که پروژهی اصلاح این گردنه تا پایان سال ۱۳۹۸ به بهرهبرداری برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با احداث این خط، گردنهی المآغاجی که به قتلگاه خودروهای سنگین مشهور است، اصلاح میشود.
قلیزاده یادآور شد: پروژه اصلاح گردنهی المآغاجی در جادهی کلیبر- اهر اینطور نیست که در شورای برنامهریزی استان به تصویب رسیده و اعتبار آن تأمین شده باشد بلکه با پیگیریهای انجام یافته اعتبار این پروژه از بودجه متمرکز وزارت راه و شهرسازی تأمین میشود.
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