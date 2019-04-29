به گزارش خبرنگار مهر، قلی الله‌قلی‌زاده ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گردنه‌ی الم‌آغاجی در جاده‌ی کلیبر- اهر از محل بودجه‌ی متمرکز وزارت راه و شهرسازی اصلاح می‌شود.

وی افزود: خط جدیدی به طول بیش از ۴ کیلومتر از کارخانه‌ی نفلین سینیت تا نزدیکی روستای پیغام احداث می‌شود که به‌عنوان مسیر برگشت این جاده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که پروژه گردنه‌ی الم‌آغاجی دقیقاً چه زمانی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؟ گفت: اصلاح بنا بر این است که پروژه‌ی اصلاح این گردنه تا پایان سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری برسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با احداث این خط، گردنه‌ی الم‌آغاجی که به قتل‌گاه خودروهای سنگین مشهور است، اصلاح می‌شود.

قلی‌زاده یادآور شد: پروژه اصلاح گردنه‌ی الم‌آغاجی در جاده‌ی کلیبر- اهر این‌طور نیست که در شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب رسیده و اعتبار آن تأمین شده باشد بلکه با پیگیری‌های انجام یافته اعتبار این پروژه از بودجه متمرکز وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود.